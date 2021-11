Zloděj šel po starožitnostech, přibral ale i loutky, rodinnou památku

Několikrát soudně trestaný 58letý muž byl polapen havlíčkobrodskými a chrudimskými policisty. Dlouhou dobu kriminalistům unikal, ale jen do doby, kdy takzvaně spadla klec a převzal si obvinění. Na svědomí toho má hodně - vloupal se totiž od ledna do září do čtyřiadvaceti rekreačních chat, devět z nich bylo na Chrudimsku, další na Havlíčkobrodsku.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv VLP