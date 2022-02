Vstával jste dneska ráno jako do továrny, abyste fandil svým u televizoru?

Vzbudil jsem se před sedmou a v tu dobu jsme prohrávali 1:2. V závěru zápasu jsme se po šťastném odrazu dostali k vyrovnání.

Znamená to, že jste svým krajanům v souboji s favoritem nevěřil?

Ne, tak to není. Soustředím se sám na sebe. Když mám něco nastavené, tak se toho snažím držet. K tomu patří i kvalitní spánek, abych mohl být druhý den svěží.

Při nájezdech jsem věřil

Co rozhodlo?

Rozhodly nájezdy. V závěru základní hrací doby jsme měli štěstí. Prodloužení ve třech na tři je vabank. Podržel nás v něm Paťo Rybár. Stejně jako v nájezdech, které jsou loterií.

Američanům jste dali okusit jejich medicínu a vyrovnali při power play. Dopomohl i faktor užšího kluziště?

To je pravda. Ale v té hale jsem nebyl, takže nemám šajnu, jak to tam vypádá. (směje se).

Nájezdy jsou loterie, přesto byl jste v klidu?

No v klidu… Klukům jsem ale věřil a doufal, že zápas dotáhnout do vítězného konce.

Hecl: Pozdní sklapnutí betonů? Vlítl jsem tam a dorazil puk do sítě i s gólmanem

Co ve vás odehrávalo po posledním úspěšném zákroku Rybára?

Byl jsem za kluky strašně šťastný a rád, že jsme postoupili do semifinále. Tím pádem do hry o medaile. Věřím, že mají i na finále.

Chtělo se vám po takovém úspěchu do práce, nebo spíše slavit?

Určitě se mi chtělo do práce (úsměv). Já to úplně neprožívám, ale jsme rád za to, co naši chalani dokázali.

Kluci více napadají soupeře

Čím slovenský tým na olympiádě vyniká?

Bojovností a srdcem. Co jsem slyšel, máme super kolektiv. Už nehrajeme ten starý typický slovenský hokej: většinou směrem dozadu. Kluci více soupeře napadají. To je přesně styl současného hokeje. Jeden atakuje a druhý dělá chyby. Z toho pramení šance a z nich padají góly.

Hovoříte o spojení team work. Nápadně to připomíná jízdu českých hokejistů v roce 1998. Začíná slovenské Nagano?

To je těžké říct, nejsem u toho, takže nevím co se v Pekingu děje. Kluci jsou určitě šťastní, za to co do teď dokázali. Určitě udělají všechno pro to, aby se dostali do souboje o zlato.

Váš spoluhráč z Dynama Juraj Mikuš snil o medaili, Slováci o ni budou hrát. Co vy a předolympijské prognózy?

Byla jsem přesvědčeny, že na olympiádě budeme trápit favority. Nečekal jsem však, že nad námi Švédi i Fini zvítězí takhle hladce. Byl to ale začátek turnaje. Tým se pak semkl. Porazili jsme Lotyše. V play off už je to buď anebo. Na Němce jsme byli od trenérů perfektně připraveni a to samé na Američany.

Dynamu ještě nechyběl. Železný muž Mikuš: Nehraji až tak fyzicky náročný hokej

Vy sám jste zažil olympiádu před čtyřmi roky. Jaké to je užívat si takové vítězství v místě konání?

Nevím, jak to mají kluci v Číně se všemi těmi bezpečnostními a hygienickými opatřeními. My jsme před čtyřmi roky vyhráli pouze jednou. Hned v prvním utkání proti Rusku. Nicméně to vítězství stálo za to, protože jsme porazili budoucí olympijské vítěze. Byl to fantastický pocit.

Není vám o to víc líto, že tam teď nejste?

To bych neřekl. Jsem rád za to mužstvo, které naši vlast v Číně reprezentuje. To, co kluci už nyní dokázali, je něco neskutečného. Doufám, že to ještě nekončí.

Jak daleko či blízko jste byl účasti na těchto olympijských hrách?

Figuroval jsem v širší nominaci. Chvilku jsme posílal realizačnímu týmu nějaké věci, ale nakonec jsem se do výběru nedostal.

Češi špatně kalkulovali

Poslal jste nároďáku gratulaci, jste s někým v kontaktu?

Ano, s pár kluky si celkem pravidelně píšu. Ráno jsem jim poslal gratulaci.

Zatímco v roce 1998 vyhráli olympiádu Češi, i díky tomu, že jako nástupnický stát po rozpadu federace nemuseli do kvalifikací. Naopak vy jste si účasti museli perně vybojovat. Teď končíte lépe než bývalí bratři. Je to pro Slovensko vrchol zadostiučinění?

Já osobně se na to takhle nedívám. Ale každý ze Slováků má svůj názor, takže bych nerad hovořil za všechny. V České republice působím čtyři roky a beru to ta, že jsme stále bratři. Líbilo by se mi finále Slovensko vs. Česká republika, ale to už se nestane.

Co jste vůbec říkal výkonu českých hokejistů?

Neviděl jsem všechny zápasy. Ty, co jsem měl možnost sledovat, nebyly všechny celé. Nemyslím si, že by Češi odehráli úplně špatná utkání. V prvním utkání s Dánskem jim to nepadalo. V opačném případě mohli vyhrát skupinu a měli by jinou výchozí pozici. Měli celkem smůlu, že pro osmifinále chytili nejtěžšího možného soupeře. Možná, kdyby lépe kalkulovali, tak se Švýcarům vyhnuli. Postoupili by třeba do čtvrtfinále a v něm něco uhráli.

Marha o krachu hokejistů na OH: Problémy začaly dávno předtím

Proč jsou na tom momentálně Slováci lépe než Češi?

Takhle si to netroufám hodnotit. Pět zápasů na olympiádě je málo k tomu, abychom mohli porovnávat. V našem případě vidím pozitivní prvek v tom, že od příchodu nového trenéra dostávají šanci mladíci. Slovenský hokej se opravdu změnil. Už to není, že se jen brání a brání. Stojí ve středním pásmu. Naopak. Máme ho založený na rychlosti, šikovnosti, bojovnosti a obětavosti.

V pardubickém týmu působíte tři Slováci. Děje se nějaké špičkování na konto obou reprezentací?

Nějaké věty padají, ale že bychom se jim nějak vysmívali, to ne.