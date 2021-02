Epidemická situace v Česku se podle ministra nelepší. „Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat. Situace je špatná,“ uvedl s vysvětlením, že na vině je daleko rychleji se šířící britská mutace koronaviru.

„Nechci hovořit o dalším zpřísňování, i když to je samozřejmě možné,“ řekl dnes Blatný. Uvedl příklady okolních zemí, které například omezily pohyb. Podle ministra je klíčové, aby lidé důsledně opatření dodržovali.

Upozornil, že nemocnice jsou na hraně svých kapacit. "V některých krajích zůstávají na ARO poslední místa,“ zmínil. Dodal také, že kvůli vysokému počtu pacientů s koronavirem není možné provádět běžná odkladná vyšetření. „Pokud opravdu nezačneme dodržovat existující opatření, tak se stane, že nemocnice nebudou moci přijmout lidi s infarktem nebo s úrazem. Cítím povinnost vám také sdělit, že kvůli covidu se už rok lékaři nemohou dostatečně starat o jiné nemocné lidi, kteří nejsou v kritickém stavu. V posledním roce nejsme schopni plně zajistit prevenci rakoviny.“

Vyzval proto Čechy, aby vydrželi. „Vím, že je tu nemoc dlouho, ale neporazíme ji jinak než očkováním a dodržováním nařízení. Jejich porušování není frajeřina, je to důkaz bezohlednosti vůči ostatním,“ upozornil a dodal, že důvodem, proč je nutné opatření prodlužovat, jsou právě ti, kteří je porušují.

Nejde o trest, ale o opatření

„Pokud vám byla nařízena domácí karanténa kvůli kontaktu s pozitivní osobou, je nutné zůstat doma. Nejedná se o žádný trest, ale důležité opatření v prevenci dalšího šíření nákazy novým koronavirem. Prosím, nevycházejte v době karantény ven a s ohledem na ostatní členy domácnosti se snažte o co největší izolaci i v tomto prostředí,“ zdůrazňuje ministr.

„Podobně jako u jiných respiračních nákaz, pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pokud je vám nařízena karanténa, zůstaňte doma a maximálně omezte jakékoliv kontakty s dalšími osobami, a to včetně členů vlastní domácnosti. Je to nejjednodušší a zároveň efektivní řešení aktuální situace. Velmi důležité je také hlásit všechny kontakty. Jen tak může dojít k jejich vytrasování, které je nezbytným předpokladem k omezení až eliminaci dalšího síření nákazy. Hlášením kontaktů chráníte sebe, své nejbližší, a ovlivňujete vývoj jak epidemiologické situace, tak související protiepidemická opatření, která zasahují do života nás všech,“ dodává hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Nemám téměř žádné nástroje k tomu, abych dodržování opatření vymohl. Ale jako lékař vás musím upozornit, že kolaps zdravotnického systému by byl kritický. Každý den nedodržování opatření nás může stát týdny navíc,“ uzavřel dnes Blatný. „Ať si o epidemii myslíte cokoli, je tady a neovlivníme ji politikou. Jen naším chováním.“