Ceny elektřiny a plynu na mezinárodních trzích lámou rekordy. A jejich náhlý vzestup se podle odborníků již brzy promítne i do peněženek českých spotřebitelů. Analytik Jiří Gavor ještě nedávno očekával, že jejich faktury vzrostou asi o desetinu.

Ceny elektřiny a plynu na mezinárodních trzích lámou rekordy. A jejich náhlý vzestup se podle odborníků již brzy promítne i do peněženek českých spotřebitelů. | Foto: Deník / Jan Sucharda

„Vzhledem k poslednímu nárůstu to ale vypadá na plus 20 procent, a to ještě jen za předpokladu, že dodavatelé podstatnou část dodávek nakoupili za levnější ceny,“ řekl Gavor Deníku.