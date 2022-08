Proti proudu. Poptávka po hybridních autech v Česku rekordně roste

Zavedení maximální marže ovšem není jediný nástroj, který resort může použít k zajištění přiměřené marže. Posledním dnem v září, pokud vláda nerozhodne jinak, skončí nařízení o snížené spotřební dani o jeden a půl koruny za litr benzinu a nafty, nicméně monitoring marží by mohl pokračovat i nadále. „Aktuálně předpokládáme, že cenové kontroly budou pokračovat nejméně do konce září, dokdy platí snížená spotřební daň z pohonných hmot. V případě potřeby je MF připraveno tyto kontroly prodloužit,“ zdůrazňuje Běhal.

Pohonné hmoty razantně zlevňují

Už jen samotný nátlak na pumpaře a přední distributory a následná medializace má pozitivní efekt. „Zlevňování pohonných hmot je momentálně poměrně rychlé i v porovnání s poklesem cen na světových trzích a s poklesem cen paliv na surovinové burze v Rotterdamu. To svědčí o tom, že čerpadláři takzvaně vyfukují své marže“, které byly v červenci nebývale vysoké. Činí tak z částečně z důvodu hrozby zastropování marží,“ připouští hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka stojí prodejci nyní před volbou: buď budou držet své marže na obhajitelné výši, nebo přijde nutný zásah ze strany státu. „Asi by to chtělo s „osvětou“ o maržích pokračovat i nadále. Je to jinak ovšem samozřejmě nestandardní postup v nestandardní v situaci a někdo si může říct, proč se takto nepostupuje třeba u potravin či jiného zboží,“ myslí si.

Do Česka už může téct ruská ropa. Banka přijala platbu za její tranzit

Pokud by došlo k zastropování maximální výše marží, nesdílí hlavní ekonom banky Creditas možné obavy předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Ten se domnívá, že by to nemuselo nutně vést ke zlevnění paliv, i když by cena klesala, ale naopak ke zdražení. „Případné nezlevňování by vedlo k nárůstu marží, které by byly ovšem limitované. Navíc je trh podle mého názoru konkurenční, takže bych se nezlevňování tak úplně nebál,“ oponuje Dufek.

Tolikrát zmiňovanému možnému opatření se nebrání ani analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Štěpán Hájek. Podle něj se v současné době jedná o zcela bezprecedentní situaci, kdy se cena severomořské ropy Brent dostala pod úrovně před válečnou invazí, ovšem ceny na čerpacích stanicích tomu neodpovídají.

Ministerstvo radí domácnostem, kde ušetřit: Izolujte okna, neblokujte radiátory

„Z historie víme, že jsou podobné situace růstu cen ropy na světových trzích jedinečnou příležitostí k navýšení marží čerpacích stanic. Ty se poté snižují velmi těžko. Pokud jsou skutečně nadstandardní, určitě dává jejich zastropování smysl. Zároveň je potřeba dát pozor, jde totiž o kritickou infrastrukturu, která byla po covidu pod velkým tlakem a nyní zavádíme kroky, které brzdí jejich potenciální expanzi,“ říká analytik.

Zároveň dodává, že vyšší marže lze na druhou stranu vnímat jako rizikovou přirážku za nejistotu, která stále doprovází možnost úplného zastavení dodávek z Ruska.