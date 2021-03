Volby by vyhrálo ANO, koalice Pirátů a STAN je těsně druhá. ČSSD by neuspěla

ČTK ČTK





Volby do Sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO, které by stejně jako o měsíc dříve získalo 26,5 procenta hlasů. Těsně za ním by podle volebního modelu agentury Median skončila koalice Pirátů a STAN, která si rovněž udržela lednovou podporu 25 procent lidí. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali vedle koalice Spolu, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, také zástupci SPD a KSČM.

Ivan Bartoš a Vít Rakušan | Foto: ČTK / ČTK