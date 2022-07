Situace je tak odlišná kupříkladu od hospodářské krize z roku 2009. Ta zasáhla zejména pracující lidi ve věku kolem 40 let, a to vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti. „Teď nezaměstnanost neroste, což je pozitivní, ale krize dopadá na domácnosti seniorů,“ potvrdil ředitel STEM Martin Buchtík. Ty tak musí mnohem větší část svých příjmů než dosud vynaložit na energie a potraviny.

Za alarmující označil Buchtík rychlý nárůst domácností důchodců, které nedokážou vyjít se svými příjmy. Zatímco těsně před příchodem koronavirové krize jich na počátku roku 2020 bylo 44 procent a ani následující měsíce situaci výrazně nezhoršily, nyní tyto problémy podle průzkumu STEM hlásí 57 procent seniorských domácností.

Obrátí každou korunu

Že právě senioři na zdražení doplácejí více, potvrzují i tvrdá data statistiků. Kupříkladu dopravní služby se veřejnosti letos v dubnu oproti stejnému měsíci loňského roku prodražily o 16,3 procenta, u důchodců to bylo dokonce o 39 procent. Na tom se kromě zvýšení ceny energií a pohonných hmot podepsalo i snížení slevy na jízdném. Zatímco až do konce března měli důchodci jízdenku levnější o 75 procent, nově je sleva „jen“ na polovinu běžné ceny.

Kupříkladu senior, který byl zvyklý jezdit za vnoučaty z Liberce do Prahy, tak za jízdu platil jen 24 korun. Nyní ale zaplatí 59 korun. „Postihlo to i lidi, kteří byli zvyklí jezdit za kulturou či za sportem,“ uvedl místopředseda Rady seniorů Milan Taraba. „Seniorům také dělá největší problémy cena potravin, zejména másla, ovoce či zeleniny. Začali obracet každou korunu,“ prohlásil.

Potvrzuje to také Aneta Šebková z organizace Život 90, na jejíž poradenskou linku volá denně asi 45 lidí. Zdražování se týká čtvrtina hovorů. „Lidé mají strach, kam až celá situace povede, zda budou mít na nájem, jídlo, léky,“ uvedla Šebková. Senioři podle ní mnohdy kupují jen nejlevnější potraviny. „Často vynechávají maso, mléčné výrobky, nechtějí utrácet za zeleninu a ovoce. Někteří ruší i dovozy obědů,“ podotkla.

Dlouhodobý stres, jemuž byli staří lidé vystaveni nejprve kvůli koronavirovým omezením, a poté nynější častý strach z válečného konfliktu se podepisuje na jejich psychice. „U seniorů, kteří již předtím trpěli osamělostí, se tento problém ještě více prohloubil. Zvýšil se počet těch, kteří trpí vážnějšími psychickými problémy jako jsou úzkosti a deprese,“ posteskla si Šebková.

Odmítají pomoc

Důchodci v existenční nouzi mohou čerpat některé dávky, mnohdy je o nich ale úřady dostatečně neinformují. „Dalšími důvody, proč si o ně nežádají, jsou pak složitost systému žádostí a také stud, který se s dávkami u nás stále pojí,“ vysvětlila Šebková. Často ani tato pomoc jejich situaci nevyřeší. Vyplácená částka jim totiž na bydlení nemusí stačit. „Seniorka v jednočlenné domácnosti v menším bytě má v Praze nárok zhruba na osm tisíc korun. Za tu částku tam ale nikdo bydlet nemůže, navíc další peníze stojí elektřina, plyn i další služby,“ uvedl Taraba.

Podle odborníků by v případě finančních obtíží lidé včetně důchodců měli dbát na to, aby peníze vydávali pouze na nezbytné výdaje. „Zejména když nakupují spotřební zboží, měli by si rozmyslet, zda na to opravdu mají,“ uvedl analytik KPMG Adam Páleníček. Nedoporučuje proto kupovat na splátky třeba spotřebiče, které mohou dosloužit už po dvou letech, ale splácet je bude potřeba dvojnásobnou dobu.

Mnozí senioři mají takové zkušenosti s různými předraženými hrnci, dekami a dalšími „výhodnými“ nákupy, které jim v minulých letech často nevybíravě nutili „šmejdi“ na nákupních zájezdech a dalších akcích. Ty se již nyní nepořádají, podvodníci si přesto hledají nové cesty, jak důvěřivé lidi připravit o peníze.

Aktuálně o ně tak přicházejí senioři, kteří si chtějí přilepšit rozprodáváním věcí z domácnosti, které nepotřebují. Podvodníci se z nich během prodeje snaží vymámit přístupové údaje k jejich bankovnímu účtu. „Pokud se jim to podaří, vyberou z něj jejich dlouhodobě uspořené peníze, a podvedení lidé už nemají žádnou obranu,“ dodal Taraba.

Jakou pomoc stát seniorům ve finanční nouzi nabízí



• letos jim třikrát valorizují starobní důchody

• příspěvek na bydlení: nárok na něj mají lidé, jimž na zaplacení nájmu a nákladů na bydlení nestačí 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů (bližší informace najdete zde)

• doplatek na bydlení: pokud příjem domácnosti ani po přiznání příspěvku na bydlení nestačí na úhradu odůvodněných nákladů bydlení. Doplatek úřady stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení těchto nákladů zůstala částka na živobytí (bližší informace najdete zde)

• mimořádná okamžitá pomoc: Úřad práce ji může bezprostředně poskytnout v situacích mimořádného nepříznivého charakteru (bližší informace najdete zde)

• kromě toho můžete využít pomoc Potravinových bank. Potraviny a základní materiální pomoc rozdělují neziskovým organizacím včetně těch, jež pomáhají seniorům. Působí ve všech regionech Česka (informace najdete na www.potravinovebanky.cz)



Zdroj: Úřad práce, Potravinové banky