V těchto kategoriích se podle něj nejvíce vyplatí zakoupit energeticky nejúspornější výrobek. Připomněl, že v minulosti velmi razantně přispělo k úsporám v domácnosti štítkování spotřebičů, zejména v oblasti bílé techniky. „Během pár let doslova zmizely neúsporné spotřebiče z trhu a zákazník vybíral mezi úsporným a „superúsporným“ spotřebičem – typicky ledničky,“ zmínil. Při současném skokovém zdražení cen za kWh se může rozdíl nákladů na roční provoz šetrné kombinované chladničky s mrazákem oproti energeticky náročné, v níž se navíc drží námraza, navýšit z několika stovek až na tisíce. A pozor, letos se změnil systém značení. U štítků na spotřebičích zmizela znaménka +, třídy účinnosti jsou od A do G.

Ceny energií drtí města. Kvůli úsporám mění pouliční lampy i školní kotelny

Výrazná úspora může být i důvodem konečně se zbavit klasických žárovek, tedy pro ty, kteří je zakoupili do zásoby a dosud neměnili za LED či úsporné zářivky. Je to deset let od konce distribuce vláknovitých žárovek s příkonem nad 60 wattů. Podle společnosti E.on má LED žárovka zhruba sedmkrát menší spotřebu energie než klasická.

Energetičtí upíři

Na webovém portálu Elektrina.cz si mohou zájemci v kalkulačce spotřeby vypočítat tu celkovou jejich domácnosti. Například lidem pracujícím dlouhé hodiny doma na počítači radí využívat raději notebook místo klasického počítače. „K provozu potřebuje pouze asi patnáct procent energie nutné k chodu stolního počítače,“ uvádí.

Kdo je náročný na grafiku, musí počítat s tím, že v zátěži, například při náročných procesech či paření videoher, se počítač mění v energetického upíra.

Podle expertů naopak nemá příliš cenu řešit každodenní nabíjení mobilního telefonu, u běžného modelu v přepočtu ročně zaplatíme řádově desítky korun. U stále populárnějších elektrokol záleží na baterii, podle prodejců obecně jedno nabití stojí jen několik korun.

Úpravy ceníků pocítí výrazněji lidé, kteří elektřinou vytápějí. Podle Truxy z EkoWattu je důležité preferovat úspory energií před instalací nového zdroje energie. „Raději investuji do zateplení domu, než do fotovoltaického systému, nebo nového úspornějšího kotle. Pokud mám neúsporný dům, tato opatření sice pomohou, ale nepoměrně méně,“ upozornil.

Kontrola? Chytré měření

Mnohé domácnosti jsou plné elektroniky, jež i v nečinnosti zůstává v režimu stand-by. Podle experta by obecně provoz novějších spotřebičů v tomto režimu neměl být problém, protože splňují platné normy nařizující nízkou spotřebu do 0,5 wattu. „Takové zařízení nemá příliš smysl vypínat. Stávající spotřebiče obvykle nemají běžný vypínač, a proto to ani není snadné je úplně vypnout,“ dodal Truxa.

Naopak se vyplatí utáhnout opasek zařízením napájeným malými síťovými zdroji, které se zapojují přímo do zásuvky. Typicky Wi-Fi routery. „V podstatě nemají stand-by režim, jsou stále připravená poskytovat plný výkon, když je okamžitě potřeba. Vypínání těchto zařízení je z pohledu úspor zajímavější. Vypnutím Wi-Fi routeru navíc snížíme elektromagnetický smog, ve kterém se nacházíme zejména v bytových domech. Pokud by to takto udělal každý, zcela jistě by to přispělo nejen k úsporám, ale také k lepšímu spánku majitele zařízení i jeho sousedů. Významně by se tím také snížilo vzájemné rušení,“ vysvětlil energetický specialista.

Solární boom. Energetická krize zvedla zájem Čechů o fotovoltaické elektrárny

Truxa má tip pro domácnosti, které chtějí mít spotřebu elektrické energie absolutně pod kontrolou. „Na trhu jsou poměrně levná měřící zařízení, která umožní vlastními silami instalovat na fakturační elektroměr bezdrátový měřící systém s průběžným odesíláním dat po síti na cloud. V mobilním zařízení či na počítači můžete sledovat vaši spotřebu v čase typicky s hodinovým krokem. Z grafů a tabulek pak vidíte například vaši spotřebu v nočních hodinách, a z ní lze zpětně dohledávat problematické žrouty elektrické energie,“ popsal.

Další možností je pak měřící zásuvka, která se zapojí do běžné zásuvky jako mezikus a umí změřit okamžitý příkon spotřebiče. Lze tak sledovat spotřebu za den, týden nebo měsíc, měřící zásuvka poslouží i k proměření stand-by režimu elektroniky.