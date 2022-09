Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dodal, že včetně regulované složky se celková cena elektřiny bude pohybovat mezi sedmi a devíti korunami za jednu kilowatthodinu. Modelová domácnost, která elektřinou i topí, by podle něj měla po zastropování ušetřit až 111 tisíc korun za rok. Odhad ceny elektřiny bez stanovení stropu činil asi 12 korun za za kilowatthodinu.

Zastropované ceny platí pro domácnosti a živnostníky, nakupovat za ně budou moci i veřejné instituce. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) má stát již nyní možnost mít státního obchodníka pod ministerstvem financí, cílem je ale mít tohoto obchodníka pod ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cenový limit se bude z malých a středních firem týkat u elektřiny těch, které jsou na síti nízkého napětí, v případě plynu podniků s odběrem do 630 megawatthodin (MWh) ročně, řekl v České televizi (ČT) vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řešení pro ostatní firmy vláda představí ve středu po jednání se zástupci podnikatelských svazů a s ohledem na evropské řešení vysokých cen energií.

Rozpočtové dopady nově přijatého opatření vyčíslil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na maximálně 130 miliard korun, záležet ovšem bude na vývoji cen energií v budoucnu. „Stát na náklady použije mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek,“ přiblížil Stanjura po jednání vlády.

Změnu energetického zákona budou muset nyní schválit obě komory parlamentu. Opatření, kterým vláda reaguje na prudce rostoucí ceny energií, by mělo začít platit v listopadu. Dodavatelé elektřiny a plynu tak budou muset přepočítat zálohy, které platí zákazníci.

Levnější energie

Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek končila na 496 eurech (přibližně 12 150 korunách) za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur (přibližně 24 100 korun).

Stát nyní určil maximální cenu silové elektřiny v přepočtu na jednu megawatthodinu 6000 korun, včetně regulované složky zaplatí zákazníci za jednu megawatthodinu od 7 do 9 tisíc korun. Podle energetické společnosti ČEZ činí průměrná roční spotřeba elektřiny u domácnosti zhruba tři megawatthodiny. Ročně by tak průměrná domácnost po zastropování cen elektřiny zaplatila od 21 do 27 tisíc korun.

V cenách, které byly na burzách koncem prázdnin, by domácnost zaplatila jen za silovou část elektřiny 72 300 korun ročně.

U plynu je situace obdobná. Rodiny, které na plynu jen vaří, letos podle modelu vlády zaplatí 2970 korun. Pokud by nebyl stanoven strop, hrozilo lidem vyúčtování ve výši 4892 korun, po zavedení stropu zaplatí 3399 korun. Domácnostem, které plynem topí, hrozila příští rok platba téměř 143 tisíc korun, zaplatit by ale měly zhruba 72 tisíc korun proti letošním asi 33 400 korunám.

Předchozí opatření

Vláda pro pomoc domácnostem s vysokými cenami energií již dříve schválila takzvaný úsporný tarif. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) bude v letošním roce pokračovat v původně schválené podobě. „Bez ohledu na tato opatření, která začnou platit,“ řekl Síkela. V příštím roce by však podle Síkely mohla být již pomoc adresnější tam, kde by nestačilo opatření stanovující strop cen energií.

Stále také platí, že stát počítá s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje od letošního října a po celý příští rok.