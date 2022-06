Dva klíčové výbory europarlamentu totiž tuto normu, vydanou Evropskou komisí, tento týden odmítly. O taxonomii bude hlasovat Evropský parlament jako celek na svém zasedání na začátku července, shodou okolností ve dnech, kdy ve Štrasburku vystoupí před eurposlanci český premiér Petr Fiala a kdy se Česko bude ujímat předsednictví v Evropské unii.

Co by odmítnutí jádra znamenalo, jak je na tom v EU nyní uhlí a co si o odmítnutí jádra myslí někteří europoslanci z českých vládních stran, o tom bude další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.