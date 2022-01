Zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní samotest, by podle návrhu ministerstva zdravotnictví nešli na potvrzující PCR test, ale na pět dní do karantény. První den po konci karantény by na pracovišti opět podstoupili antigenní test prostřednictvím samotestovací sady, v případě pozitivity by následovala karanténa. V současné době se musí pracovník po pozitivním samotestu dostavit na oficiální odběrové místo na PCR test. Testovací kapacity jsou nyní hlavně v malých městech nedostatečné. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) opakovaně uvedl, že bude pracovat na jejich posílení.

Pracovník, který by po pozitivním samotestu dobrovolně podstoupil PCR test s negativním výsledkem, bude moci podle návrhu ukončit karanténu a vrátit se do práce. Nová pravidla resort zdravotnictví navrhuje od 17. ledna. Návrh počítá s tím, že se budou testovat všichni zaměstnanci včetně očkovaných. Opatření se má vztahovat na zaměstnance, živnostníky, ale i třeba i odsouzení zařazení do práce v rámci věznice nebo jiného subjektu.

Testování by mělo být nově závazné dvakrát v týdnu, další test bude nutné podstoupit nejdříve třetí den po předchozím. Resort zdravotnictví úpravou pravidel reaguje na šíření nové koronavirové varianty omikron.

Předsedové stran vládní koalice momentálně se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců o novém režimu testování zaměstnanců diskutují. "Doufáme, že na dnešním jednání vláda definitivně potvrdí vyplácení podpory podnikům nebo zamýšlené zkrácení karantény. Dlouhodobě u testování postrádáme dořešení pracovněprávních aspektů, jak má zaměstnavatel postupovat, pokud zaměstnanec test odmítne. Chceme apelovat na vládu, aby se snažila dál rozšiřovat kapacity pro ověřovací PCR testy. Upozorňujeme také, že potřebujeme připravit krizové scénáře jak postupovat, kdyby v karanténě zůstalo příliš mnoho lidí," uvedl před schůzkou viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.