Cestování po okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo prohlášení je možné pouze tehdy, když lidé jdou na nákup, do úřadu, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou (staré rodiče nebo děti ve střídavé péči).

Lidé by se tedy měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů. V Praze je pak možné se libovolně pohybovat mezi jednotlivými městskými částmi jako by to byla jedna obec.

Čím vším se prokázat u kontrol

Pokud lidé v reálu žijí jinde, než je jejich trvalé bydliště, měli by se při kontrole prokázat například nájemní smlouvou nebo potvrzeními o placení plynu či elektřiny, z něhož bude jasné jejich současné bydliště.

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli prokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu. Budou tam muset uvést místo, čas a cíl cesty.

Pokud budou lidi mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí. Policie má dodržování kontrolovat. Lidé mohou dostat pokutu až dvacet tisíc korun.

Vzor formuláře si můžete stáhnout také z našeho webu zde v menší velikosti nebo v rozměru A4.