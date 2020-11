„Každá pomoc je sice dobrá, ale počet amerických lékařů je natolik bezvýznamný, že vše ukazuje na to, že se jedná jen o ideologickou masku. Z jakého důvodu jsme požádali o pomoc právě USA, která je nejzasaženější zemí na světě s nejvyšším počtem úmrtí? Je to z toho důvodu, že jsme spojenci v NATO nebo je v tom něco více?“ dotazuje se ve facebookové skupině nazvané doslova „HNUTÍ:Na každém životě záleží-All lives matter!“ (citováno včetně chybné diakritiky) bývalý poslanec a člen KSČM Jan Klán, jenž sám sebe označuje za „levicového sociologa, analytika a politika pro 21. století“.

„Proč američtí lékaři přichází až nyní (pokud to schválí parlament). Přeci mohli tady být dávno, než nastal velký problém (tvrdit, že budou v polní nemocnici v Letňanech. nepovažuji za argument)? Z jakého důvodu se čekalo, až se nám situace vymkne kontrole? Že by se použila doktrína šoku a zaúřadoval kalamitní kapitalismus? To znamená, že se společnost musí nejprve řádně šokovat (čísla rostou, lidé umírají) a poté požádat o pomoc spojence, kteří sami kolabují pod náporem nemocných, abychom se minimálně ideologicky podpořili. Nepatřím mezi ty, kdo věří v konspirační teorie, ale jen předkládám otázky, které je nutné si klást,“ prohlašuje Klán.

"Přijíždějí zabíjet"

A bývalá reportérka TV Nova Jana Peterková, která na Youtube provozuje vlastní kanál nazvaný „Jana Peterková Koronavirus - podvod století“, pro nějž sama točí nejrůznější konspirační videa, jež sdílí také na Facebooku, představila 23. října nové video, v němž rovnou tvrdí, že sem přijedou „vojenské gardy z Nebrasky, z Texasu, ze Severoatlantické aliance“ a že jim bude předána moc nad tímto státem.

„To znamená, že se to začne řídit jako ve válce. V pandemii je vakcinace povinná. Bude stanné právo. Pokud se nedostavíte k vakcinaci nebo na ni nedovezete vaše dítě, vsadí vás do karanténní sanitky, bude to doprovázet vojenský konvoj a odvezou vás do polní nemocnice. Pokud odmítnete jet, tak vás zastřelí,“ tvrdí ve videu Peterková.

Gardy prý slouží „Deep State“, jehož záměrem je „zredukovat počet lidí na planetě o 70 procent“. „Během 90 dní nás stihnou kompletně zabít tou vakcínou, že buď umřeme hned, nebo do tří let.“

Video dosáhlo během týdne 134 tisíc zhlédnutí a v diskusi pod ním se objevují další a další konspirace, například, že „Novavax má vyrobit miliardu vakcín a testovat se mají na České republice“ nebo že „postavili bunkry na vraždění lidí, i když mají prázdné nemocnice v lese“.

Zdravotnická pomoc

Zdroj: DENÍKJsou to pochopitelně nesmysly, česká vláda vyslovila pouze souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO a EU do 300 osob na dobu 90 dnů, a to za účelem zvládání pandemie Covid-19. Kromě toho ministr zdravotnictví Roman Prymula minulý týden uvedl, že do Česka dorazí tým 28 lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara jde čistě o zdravotnickou pomoc, sloužit proto budou beze zbraní a pod dohledem českých zdravotníků. Pobyt všech vojáků musí napřed schválit i obě komory parlamentu.