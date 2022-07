K útoku na nákupní centrum ve středoukrajinském městě Kremenčuk došlo v pondělí 27. června 2022. Podle velení ukrajinského letectva provedl tuto akci bombardér vojenských vzdušných sil Ruské federace Tupolev Tu-22M, který vypálil na středisko řízenou střelu Ch-22.

Útok se uskutečnil v odpoledních hodinách po pracovní době, kdy v centru nakupovalo větší množství osob (ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij odhadl jejich počet na tisíc). Po zásahu budova vzplanula, plocha požáru dosáhla podle ČTK rozlohy 10 300 metrů čtverečních. Podle velitele krajské vojenské správy Poltavské oblasti Dmytro Lunina si tento čin vyžádal zatím 18 obětí na životech a nejméně 59 raněných.

Během několika hodin po útoku začala po internetu kolovat nepravdivá a neprokázaná tvrzení, podle nichž byl útok „falešný“ nebo „zinscenovaný“. Tyto dezinformace šířil například zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanský nebo různé ruské a proruské kanály internetové služby Telegram – a opakovala je ruská televize.

V úterý 28. června vydalo ruské ministerstvo obrany prohlášení, v němž tvrdí, že nákupní centrum „nefungovalo“ a že požár v něm vznikl až druhotně po bombardování nedalekého skladu munice, která začala následně explodovat. Ukrajinští představitelé tato tvrzení popřeli, Ivan David je naopak v Česku šíří jako jediný pravdivý výklad událostí. A to přesto, že ruskou verzi události vyvrací i řada dalších nezávislých zdrojů.

Jak je to tedy ve skutečnosti? Ruské a Davidovo tvrzení, že nákupní centrum bylo od března zavřené a v době útoku nefungovalo jako obchod, je lež. Reportéři BBC na místě hovořili s nakupujícími a zaměstnanci, kteří byli v době útoku uvnitř budovy.

„Žena, která žije v nedaleké vesnici a pravidelně chodí nakupovat do Kremenčuku, BBC sdělila, že nákupní centrum bylo neustále otevřené a její rodina ho navštěvovala alespoň jednou týdně,“ uvedla BBC v obsáhlém materiálu ověřujícím všechna tvrzení o útoku.

Žena sdílela také video, které pořídila v nákupním centru v sobotu 25. června. Na videu jsou vidět otevřené obchody a lidé, kteří se procházejí uvnitř budovy. Jiné, podobné záběry zveřejněné na internetu, pocházejí z ještě novější doby – včetně videa na Youtube, natočeného zjevně jen den před útokem, které rovněž ukazuje, že obchody jsou otevřeny jako obvykle.

Některé proruské kanály na síti Telegram tvrdily, že v nákupním centru nebyly žádné ženy ani děti, a to proto, že budova byla přeměněna na vojenské zařízení. Ani toto tvrzení ale není podle několika očitých svědků a online videí pravdivé.

Na pravdě se podle údajů zjištěných BBC nezakládá ani prohlášení ruského ministerstva obrany, že cílem bombardování bylo skladiště zbraní a že nákupní centrum zapálila teprve následná exploze bombardované munice.

„Zbraně a munice západní výroby shromážděné ve skladišti, které měly být odeslány ukrajinskému vojenskému uskupení v Donbasu, byly zasaženy vysoce přesným úderem,“ prohlásilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští představitelé popřeli, že by poblíž byl sklad zbraní.

Záběry z kamerového systému pořízené poblíž rybníka zhruba 600 metrů severně od nákupního centra, na druhé straně tovární budovy, ukazují, že v oblasti došlo ke dvěma raketovým útokům.

Video from CCTV cameras of #Kremenchuk. Two very powerful hits were filmed when rubble flies into a pond (Altanka Na Ostrovi Kohnannya). This pond is located 500 m from the shopping mall Amstor.#Ukrainewar #Ukraine #Kremenchuk pic.twitter.com/1IQqx99SAH