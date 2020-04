Testů bylo za úterý provedeno 8301, jejich počet se tak vrátil na úrovně z posledních pracovních dnů minulého týdne. Nových potvrzených případů onemocnění přitom za úterý přibylo 133, mezi testovanými tak bylo 1,6 procenta pozitivních. V předchozích dvou dnech byl podíl nových případů na počtu testů v daném dni nad dvěma procenty.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Celkově bylo dosud provedeno 186 918 testů včetně opakovaných u stejného člověka. Aktuální počet lidí s potvrzenou nákazou klesl proti úterní půlnoci o 42 na 5037 nemocných.

Podruhé za sebou se zvýšil počet hospitalizovaných s nemocí covid-19. Podle údajů k úterý jich je 412, nad hranici 400 se údaj vrátil pěti dnech. Na 80 vzrostl počet pacientů, kteří jsou v nemocnici v těžkém stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény dosud odešlo z nemocnic 489 lidí.

Počet nakažených v okresech:

Nejvíc je nemoc covid-19 rozšířená v Praze. Případů je v hlavním městě 1656, což představuje téměř 122 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Zhruba 104 případů na 100 tisíc obyvatel má Olomoucký kraj. Nejméně je nemocí zasažený Jihočeský kraj, kde je na 100 tisíc obyvatel necelých 26 případů.

V hlavním městě je také nejvíce úmrtí s nemocí covid-19, lékaři jich zde evidují 76. V Moravskoslezském kraji je 24, ve Středočeském 20 zemřelých. Nejméně obětí mezi kraji má Zlínský kraj, kde s onemocněním zemřel jediný člověk. Devět z deseti zemřelých připadá na lidi od 65 let, ve věku pod 25 let nezemřel nikdo, vyplývá z údajů ministerstva.

Nejvíc lidí mezi nakaženými je podle informací hygieniků ve věkové skupině 45 až 54 let, téměř 19 procent. Lidé od 65 do 74 let jsou v celkovém počtu nemocných zastoupeni deseti procenty, lidé od 75 do 84 let víc než šesti procenty. Seniorů nad 85 let jsou mezi nemocnými čtyři procenta.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. První úmrtí s nemocí je z 22. března. Zavedená opatření proti šíření koronaviru začala vláda už postupně rušit. Sněmovna by dnes měla schvalovat další zákony ke zmírnění dopadů nemoci a omezení zavedených vládou proti šíření nákazy.