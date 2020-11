Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 462 121 lidí. Aktuálně je v zemi téměř 128 tisíc nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci.

Šíření epidemie v Česku podle odborníků zejména v posledním týdnu zpomaluje, počty nových pozitivních testů jsou v mezitýdenním srovnání nižší. Současně ale v minulém týdnu ubylo testů.

V pondělí a úterý počet testů proti předchozímu týdnu klesl o tisíce, od středy do soboty pak o více než deset tisíc. V neděli jich laboratoře provedly 8960, nejméně od 4. října, tehdy jich bylo necelých 7800. Podíl pozitivních klesl v neděli na 21 procent z 26 procent v sobotu.

Dál se zvyšuje počet úmrtí s onemocněním covid-19. Od začátku listopadu zemřelo přes 2800 lidí s koronavirem, dosavadní rekord 252 mrtvých je ze 3. listopadu. V minulém týdnu bylo denně obětí od 153 do 200. Při pozdějších aktualizacích se ale údaje o úmrtích většinou mění.

Nejhorší situace v ČR zůstává momentálně na Vysočině, čtyři z jejích pěti okresů jsou nejvíce zasaženými v zemi. Na Havlíčkobrodsku hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 729 nakažených na sto tisíc obyvatel, na Pelhřimovsku 714, na Jihlavsku 692 a na Žďársku 659. Naopak relativně nejlépe je na tom Praha a Praha-západ, kde bylo za uplynulý týden kolem 215 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel.

Ministerstvo zdravotnictví ode dneška začalo zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření. Nyní je na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.