Od loňského začátku epidemie se v České republice novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1 469 547 lidí. Více než 1 253 000 z nich se již z nemoci vyléčilo. Aktuálně by tak v zemi mělo být podle dat ministerstva přibližně 232.400 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci.

V mezitýdenním srovnání od úterý klesají denní přírůstky nově nakažených. Výrazné to bylo zejména v pátek, kdy byl rozdíl zhruba 5300 případů. Od začátku tohoto týdne v Česku přibylo 62 435 potvrzených případů covidu-19, minulý týden jich od pondělí do soboty bylo 73 693.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo z 0,87 na 0,85. Nižší bylo naposledy 21. ledna. Pokud by reprodukční číslo bylo vyšší než jedna, znamenalo by to, že epidemie zrychluje.

Navzdory poklesům zůstává kapacita nemocnic stále takřka vyčerpaná, ovšem i v tomto případě se situace lepší. K sobotě bylo v nemocnicích 8168 pacientů s koronavirem, proti pátku to byl pokles téměř o 600 hospitalizovaných. Na začátku týdne bylo v nemocnicích více než 9400 covidových pacientů. Výrazně pomaleji ale klesá počet lidí v těžkém stavu. V sobotu jich bylo 1970, na začátku týdne 2054.

K dnešnímu ránu bylo v českých nemocnicích na odděleních JIP a ARO volných 12 procent lůžek, pro covidové pacienty jich bylo určených 124. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, kde jsou na těchto odděleních volná tři lůžka, jedno z nich je pro pacienty s koronavirem. Standardních postelí s kyslíkem je v Česku volných 24 procent, na covidových odděleních to znamená 907 volných míst.

Laboratoře v sobotu zpracovaly více než 55 tisíc testů. Přibližně dvě třetiny z toho přidají na antigenními testování, které je méně citlivé než PCR testy. V mezitýdenním srovnání klesl počet testů přibližně o 9000.

Podíl pozitivních případů odhalených preventivním testováním v sobotu činil 1,86 procenta, a byl tak nejvyšší za celý týden. Minulou sobotu ale činil 2,3 procenta. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky covidu-19, podíl pozitivních testů klesl z 34 procent před týdnem na 28,3 procenta. Naopak vyšší byl v mezitýdenním srovnání podíl pozitivních u epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým. Dosáhl 24 procent, zatímco před týdnem to bylo 23,6 procenta.

Nejhorší situace je momentálně na Jindřichohradecku, kde za uplynulý týden zaznamenali 1134 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje Mladoboleslavsko s 996 případy na 100 tisíc obyvatel. Naopak relativně nejlépe na tom je dříve těžce zasažené Chebsko, kde v posledních sedmi dnech přibylo 201 případů na 100 tisíc nakažených.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Zdravotníci dosud podali 1 330 675 dávek vakcíny, z toho zhruba 15 tisíc v sobotu. Obě potřebné dávky dosud v Česku dostalo přibližně 357.000 lidí.

Index epidemického rizika PES je druhý den na 68 bodech a už téměř dva týdny zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti. Kromě reprodukčního čísla se zlepšily i ostatní tři ukazatele pro výpočet skóre - tedy průměrný počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

Původně se indexem měla řídit opatření proti šíření nákazy, nyní už jeho hodnota není relevantní. Do příštího týdne by ale měla vzniknout upravená podoba protiepidemického systému PES s jasnými kritérii pro uvolňování.