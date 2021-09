Průměrná týdenní incidence covidu v Česku v pondělí vzrostla z 24 na 25 potvrzených případů na sto tisíc obyvatel. Je to o sedm případů více než o týden dřív.

Nejvýrazněji se koronavirová infekce šíří v Karlovarském kraji, kde připadá 47 nových případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. V Praze je to 42 a v Moravskoslezském kraji 30 nově odhalených případů na sto tisíc obyvatel. Naopak v Libereckém kraji, jako v jediném regionu, je incidenční číslo těsně pod deseti.

Na úrovni okresů se infekce nejvíc šíří na Karlovarsku a Písecku. V okrese Karlovy Vary připadá 76 nových případů na sto tisíc obyvatel za týden, na Písecku je to 61 případů.

Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného zůstává druhý den těsně pod 1,2. Nad zlomovou hodnotou jedna se reprodukční číslo drží od 26. srpna. Pokud je větší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hodnotou zpomaluje.

Hospitalizovaných je nejvíce od června

V nemocnicích je v souvislosti s covidem 139 lidí, z toho 21 v těžkém stavu. Hospitalizovaných je nejvíc od poloviny června. V mezitýdenním srovnání přibylo 48 pacientů s covidem.

Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí. Zhruba 98 procent z nich se už vyléčilo, naopak 30 416 zemřelo. Za posledních sedm dní přibylo do statistik pět úmrtí, od začátku září osm.

Laboratoře v pondělí provedly podle předběžné statistiky téměř 65 tisíc testů na nový typ koronaviru. O týden dřív prověřily o 31 tisíc vzorků více.

Zdravotníci v pondělí podle předběžných údajů aplikovali 13 tisíc dávek očkování proti covidu, zhruba o 4000 méně než před týdnem. Pokud by se číslo již nezměnilo, byl by to nejnižší počet očkování ve všední den od 2. února.

Od začátku očkování proti covidu bylo v Česku podáno téměř 11,65 milionu dávek. Plně naočkovaných je 5 852 221 lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní:

Kraj Případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní Karlovarský 46,7 Praha 41,5 Moravskoslezský 30,3 Středočeský 28,0 Jihočeský 25,6 Pardubický 25,4 Zlínský 23,4 Jihomoravský 22,1 Vysočina 21,4 Plzeňský 18,1 Královéhradecký 16,2 Ústecký 15,9 Olomoucký 12,7 Liberecký 9,7

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví