"Pokud by začalo docházet k rozvolňování při vyšších hodnotách nových nákaz, dojde s velkou pravděpodobností ke vzedmutí nové vlny, neboť míra proočkovanosti i získané imunity není dostatečná, aby zabránila dalšímu šíření viru v populaci," napsali vědci v tiskové zprávě.

Varují před předčasným zmírňováním opatření, jako se to stalo v loňském roce. Mohlo by podle nich způsobit další vlnu nových případů, tisíce úmrtí a další zahlcení nemocnic. Zohlednit je podle nich potřeba to, že se v ČR dominantně šíří takzvaná britská mutace koronaviru, která je nakažlivější a má závažnější průběh nemoci než virus, který se šířil v podzimní vlně.

Podle studie v časopise British Medical Journal má britská mutace smrtnost, tedy pravděpodobnost úmrtí při nakažení, o 64 procent vyšší než původní varianta koronaviru. "Snížení incidence pod 100 nových případů na sto tisíc obyvatel za sedm dní nám umožní efektivně testovat a trasovat, včetně jihoafrické a brazilské varianty. Tyto varianty vykazuji nižší sensitivitu k ochrannému účinku vakcín a mohou způsobit vlnu reinfekcí u pacientů, kteří již nemocí covid-19 prošli," uvedl k tomu imunolog Zdeněk Hel.

Díky snížení počtu případů bude podle vědců možné zanechat podstatně mírnější opatření do léta, kdy převáží pozitivní efekt očkování a teplejší počasí. Díky menšímu počtu nových případů se také uleví přetíženému zdravotnictví. Podmínkou je ale podle nich zvýšení kapacit k testování, zejména laboratorně vyhodnocovanými PCR testy a posílení trasování a kontrol dodržování izolace a karantény.

Pomalé zlepšování situace

"Česko patří od poloviny prosince 2020 mezi země s nejvyšším počtem osob s potvrzeným onemocněním covid na obyvatele a od března 2021 rovněž mezi země světa s nejvyšším počtem úmrtí v souvislosti s covidem v přepočtu na obyvatele," připomněla sociální demografka Dagmar Dzúrová.

Denní počty úmrtí jsou podle ní srovnatelné s osmkrát lidnatějším Německem a denní míra úmrtnosti je třikrát vyšší než průměr evropských zemí. "V současné době se sice nacházíme těsně za vrcholem čtvrté vlny, denní počty úmrtí jsou ale enormně vysoké a nemocnice zcela přetížené," uvedla.

Pomalé zlepšování situace je podle ní způsobeno několika důvody. Upozornila na dominantní šíření britské mutace, která je nakažlivější, a také na fungování průmyslu s testováním, které je podle ní nedostatečné, a neefektivní trasování případů ze strany krajských hygienických stanic. Na straně obyvatel pak podle ní hraje roli nedůsledné dodržování sociální distance. "Rychlejší zlepšení epidemické situace lze očekávat až od masivního proočkování," dodala Dzúrová.

Iniciativa Sníh, jejímiž členy či podporovateli jsou desítky českých vědců, si dala za cíl vyvracet omyly a dezinformace, ukazovat příklady dobré praxe nebo připravovat vědecké podklady ke strategiím. Někteří její členové jsou také součástí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, kterou vede člen vládní rady pro zdravotní rizika epidemiolog Petr Smejkal.