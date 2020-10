"V nezastavěné oblasti roušky povinné nejsou," upřesnil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Výjimka platí i pro členy jedné domácnosti a sportovce.

Vláda rozhodla také o tom, že v domovech seniorů budou vyčleněny prostory pro nemocné koronavirem i potřebný personál. "Jedná se o nezbytná opatření. Ta poslední vychází ze stávající situace, která se v posledních dnech výrazně zhoršuje," dodal Prymula s tím, že vysoký nárůst pozitivních je i mezi seniory.

Ministr zdravotnictví ovšem vyloučil možnost, že by vláda tento týden projednávala zavedení lockdownu. Opatření totiž podle něj musí prokázat účinnost za dva týdny.

Prymula nepředpokládá ani plošné testování celé populace České republiky na koronavirus. Plošnější testování by mělo následovat až po ověření toho, jestli antigenní testy dokážou zachytit dostatečný počet případů nákazy.

"Až budeme mít jistotu, že záchytnost v tom modelu je taková, jakou chceme mít, tak bychom šli do plošnějšího schématu s tím, že určitě nepůjdeme do modelu, kdy bychom protestovali kompletně celou populaci," řekl.

Nárůst počtu hospitalizovaných

Počet lidí, kteří se s nemocí covid-19 léčí v nemocnicích, stoupl za den o dalších 202. Hospitalizovaných tak bylo v neděli 3721 nakažených, přičemž 589 z nich vyžaduje intenzivní péči. Do statistik přibylo oproti ranním údajů dalších 79 úmrtí, počet zemřelých se tak zvýšil na 1501.

Do dnešního večera přibylo zatím 4086 potvrzených případů covidu, to je skoro dvakrát víc než do 18:00 minulé pondělí. Nakažených je nyní v Česku téměř 104 tisíc. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 18:00.