„Strávili jsme tři hodiny diskusemi nad dalšími opatření. Budeme pokračovat ve čtvrtek," oznámil na tiskové konferenci premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s tím, že ve hře je i rakouský model lockdownu pro neočkované.

Původně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval, že po dohodě s poradním AntiCovid týmem koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN navrhne jen zrušení antigenních testů. "Vedla se debata v tom směru, jestli je to vzhledem k epidemické situaci dostatečné," řekl po jednání vlády.

Premiér doplnil, že na čtvrtek ráno svolá Radu vlády pro zdravotní rizika. Jednat s AntiCovid týmem ale znovu nechce. Podle něj jsou jeho odborníci, například vakcinolog Roman Chlíbek, i v radě vlády. "Bez ohledu na to, co nám řekne AntiCovid tým, my to musíme udělat. Je to naše zodpovědnost," dodal Babiš.

Podle Vojtěcha je otázkou, jestli s opatřeními čekat na soulad s nastupující vládou, ale debata se ještě povede.

Do čtvrtka musí podle něj ministerstvo podrobně rozpracovat tři předložené varianty. V Rakousku mají neočkovaní podle Babiše možnost si jen chodit do lékárny nebo do obchodů, v Bavorsku mají zachovaný volný pohyb.

Zvýšení proočkovanosti populace

"Ministerstvo zdravotnictví musí zanalyzovat hlavně různé právní aspekty," dodal Babiš. Podle něj jsou i legislativní názory, že na takzvaný rakouský model by nestačil pandemický zákon, ale byl potřeba nouzový stav.

Cílem všech opatření je podle Vojtěcha zvýšení proočkovanosti populace. V současné době je očkovaných 59,9 procenta populace ČR a zhruba 68 procent lidí nad 12 let, pro které je teď vakcína schválená. Podle Vojtěcha je stále 1,5 milionu neočkovaných lidí ve věku 19 až 65 let.

Situace v nemocnicích sice není podle Babiše tak dramatická jako vloni, ale označil ji za velice vážnou. "Na JIPkách je dramatický počet hlavně nenaočkovaných, ti jsou ohrožení na životě," uvedl.

Podle dat o nákazách je na JIP v listopadu 64 procent lidí neočkovaných. "Nerostou nám naštěstí zatím těžké případy tak exponenciálně jako počty pozitivních. Očkování nám chrání jednotky intenzivní péče před větším zahlcením," dodal. Nyní je hospitalizovaných 3800, z nich 572 leží na JIP.