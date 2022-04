Krematoria se připravují na vyšší účty za energie. Předpokládají, že dojde k navýšení ceny za zpopelnění nebožtíků. Zároveň ale neočekávají, že by navýšení cen za žeh přimělo pozůstalé vrátit se k pohřbům do země. Spíše než chuť organizovat výpravná poslední rozloučení vnímají pohřební služby u zákazníků zájem o ekologické alternativy.

Asociace pohřebních služeb v České republice odhaduje, že náklady na kremaci vzrostou v desítkách procent. „Očekáváme nárůst zhruba o třicet procent. Těžko ale predikovat, o kolik se nakonec navýší konečné ceny, protože mimo kremací stoupnou náklady v celých provozech,“ říká mluvčí asociace Jaroslav Mangl.

V současné době se podle údajů Evropské federace pohřebních služeb řadí Českok zemím, kde patří zpopelnění mezi vůbec nejčastější způsob pohřbívání. Pozůstalí ho volí z více než 83 %. V Evropě více žehů proběhne už jen ve Švýcarsku a Dánsku. Ani výraznější zdražení žehů ale toto pohřební schéma podle Mangla nezmění. „Ceny pohřbů do země s obřadem to určitě nedosáhne a neočekáváme, že by se ta statistika výrazně proměnila,“ poznamenává.

Cena zpopelnění se nejčastěji pohybuje v základu od patnácti do dvaadvaceti tisíc korun. V ceně je poplatek za samotné zpopelnění, kremační rakev, urna a servisní poplatky pro pohřební služby. Dál si pozůstalí volí délku a formu obřadu, připlácí si za výzdobu nebo hudbu, což může cenu navýšit o desítky tisíc korun. Oproti tomu cena pohřbu do země začíná na částce okolo třiceti tisíc, konečná cena ale může být až několikanásobná.

Okázalá výzdoba neláká

Nákladným pohřbům nenahrávají kromě cen ale ani moderní trendy. Do Česka pomalu proniká takzvané zelené pohřbívání. Jeho cílem je snížit ekologickou zátěž spojenou s poslední cestou člověka. To vyřazuje květinovou výzdobu, honosné rakve a úpravu nebožtíka. „Rakve pro zelený pohřeb jsou zhotovené z přírodních materiálů, bez laků a barev. Úprava nebožtíka by se měla obejít bez balzamování a oblečení, by nemělo být z umělotin,“ popisuje Mangl.

Ekologický může být obřad i pokud pozůstalí zvolí kremaci. Ta sice sama o sobě šetrná k životnímu prostředí není, ale následné uložení popela už zelenou cestou jít mohou. V České republice zatím funguje jeden přírodní hřbitov, v pražských Ďáblicích. V Lese vzpomínek, jak se pohřebiště jmenuje, nenajdete žádnou alej pohřebních kamenů, truhlíků květin či svíček. Popel nebožtíků se sype ke stromům přímo nebo se zakope do země v biologicky rozložitelné urně.

Kus přírodního hřbitova pro kopané hroby bude míti Olomouc v Nové ulici. Tam se ale počítá se sociálními pohřby do země. „Vyhloubení hrobů budou zajišťovat naši vyškolení hrobníci rýčem a lopatou. Pohřby tedy nebudou závislé na dodávkách drahého plynu nebo složité kremační technologii,“ přiblížil výhody ředitel Hřbitovů města Olomouce Ladislav Šnevajs.

Podnikatelé v pohřebnictví vnímají nastupující trendy jako pozvolnou změnu. Například výrobce uren Martin Urbášek už ekologicky rozložitelné urny v nabídce měl i v minulosti. „Tvořily asi jedno až dvě procenta prodeje. Zákazníci většinou přemýšlejí tak, že v budoucnu by se s urnou mohlo hýbat. Proto raději volí materiály, které dlouho vydrží,“ doplnil Urbášek.