Situace ve zdravotnictví je natolik vážná, že Milan Kubek, prezident České lékařské komory, dnes požádá o pomoc české lékaře pracující v zahraničí.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Jménem komory rozešlu všem lékařům, kteří momentálně pracují v zahraničí a na něž mám kontakt, dopis s výzvou, aby přijeli vypomoci do českých nemocnic,“ řekl Kubek Deníku. Pokud si to mohou zařídit, měli by přijet vypomoci hlavně anesteziologové nebo lékaři intenzivní péče. „Pro zvládnutí vlny pacientů, která se na nemocnice řítí, bychom jejich pomoc nutně potřebovali,“ dodal Kubek.