Vysvědčení by se podle návrhu ministerstva mohlo letos v červnu psát hlavně na základě výsledků žáků z prezenční výuky v únoru a březnu. Kromě toho budou moct učitelé asi přihlédnout i ke snaze dětí o práci v období výuky na dálku a k jejich výsledkům z prvního pololetí. V případě maturantů by podle návrhu měli na posledním vysvědčení prospět všichni. Propadnout by někteří mohli případně u maturitní zkoušky.

"Rozhodně se nám nelíbí, že by k maturitě měl být připuštěn každý. To si myslím, že je velmi nespravedlivé a velmi demotivující pro ty žáky, kteří něco dělali," uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Za šťastné řešení to nepovažuje ani předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Podle něj to ale předpokládá již mimořádný zákon, který posunul termín maturit v letošním roce.

"Kdybych se k tomu mohl vyjádřit v době, kdy se ten zákon připravoval, tak bych se snažil ty poslední ročníky nějak dohodnotit," řekl. "Teď se dostáváme do situace, že bez ohledu na to, jestli žák něco dělal nebo nedělal, tak k maturitě půjde tak jako tak, což mi přijde trochu nespravedlivé či nefér," dodal. Doplnil ale, že v současné situaci se to musí přijmout.

Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý považuje návrh ministerstva celkově za rozumný. Sám by byl pro to, vysvědčení na konci letošního školního roku úplně vynechat. Podle něj na něm ale řada škol i rodičů lpí, a proto jeho zrušení není možné.

Černý se domnívá, že i přes návod zohledňovat hlavně výsledky z prezenční výuky, budou někteří učitelé započítávat podobně i známky z výuky na dálku. Řada učitelů se podle něj neřídí ani doporučením ministerstva, aby nyní raději hodnotili slovně. Podle něj ale výuka na dálku závisí hodně i na rodičích, a výsledky dětí tak nemusí být srovnatelné. Podporuje proto také návrh, aby se letošní červnové vysvědčení v budoucnu nezohledňovalo u přijímacích zkoušek na střední školy.

S tím, že by vysvědčení z června nemělo být v budoucnu mezi kritérii při přijímání ke studiu, souhlasí i Zajíček a Schejbalová. Podle Zajíčka by se místo toho mohlo zohledňovat třeba vysvědčení z letošního pololetí. Schejbalová dodala, že návod na závěrečnou klasifikaci není moc konkrétní, když dává na výběr například mezi známkováním či slovním hodnocením. "Je to taková princezna koloběžka," řekla. U nematuritních ročníků to podle ní ale není problém a gymnázia se s tím vyrovnají, dodala.

Výbor je pro zrušení zkoušky z matematiky

Sněmovna možná zruší plánované zavedení povinné maturity z matematiky. Hlasovat pro vládní návrh novely, která to předpokládá, dnes poslancům doporučil školský výbor. K pozměňovacímu návrhu na odklad jejího zavedení o dva roky nezaujal stanovisko. ČTK o výsledcích neveřejného jednání výboru informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. O návrhu by měli poslanci rozhodnout ve třetím čtení na schůzi Sněmovny, která začne v úterý. Podle platného zákona by studenti některých oborů museli poprvé skládat maturitní zkoušku z matematiky v roce 2021.

Vládní návrh počítá s tím, že by si studenti mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Zrušení povinné maturity z matematiky, jak to ministr školství Robert Plaga (ANO) prosadil ve vládě, podpořili v druhém kole opoziční Piráti spolu s ODS a KDU-ČSL. Argumentovali v souladu s ministrem tím, že výuka matematiky neodpovídá tomu, aby maturitu z tohoto předmětu zvládli zejména studenti středních odborných škol.

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Před druhým čtením to většinově podpořil i sněmovní školský výbor, který ale dnes k tomuto návrhu nezaujal stanovisko. Valachová už dříve uvedla, že odklad by měl dát ministerstvu čas pro dokončení úprav ve vzdělávání před zavedením zkoušky. Podle zastánců zrušení povinné maturity by se ale za dva roky při odkladu nepodařilo ve výuce dohnat to, co nyní na kvalitě postrádá.

Plaga po druhém kole hlasování ve Sněmovně řekl, že debata poslanců není racionální, a nemůže proto vyloučit ani to, že oba návrhy "spadnou pod stůl", a matematika bude povinná podle platného zákona od příštího roku.

Mezi úpravami, které podle Lednové výbor podpořil v souvislosti s novelou k maturitám, je i návrh poslance Julia Špičáka (ANO), podle kterého by musel Cermat nově zveřejňovat zadání zkoušek či klíče správných řešení úloh nebo informace o organizaci zkoušek včetně ověření platnosti testů. Výbor se vyslovil také například pro možnost škol zakázat školním řádem používání mobilních telefonů ve vyučování nebo pro to, aby školy mohly z peněz od státu financovat i dopravu na vzdělávací akce, dodala mluvčí.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotili už dříve někteří kritici jako populistický. Záměr naopak v uplynulých měsících podporovaly Unie školských asociací CZESHA, unie a konfederace zaměstnavatelských svazů a Česká středoškolská unie. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.