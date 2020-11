"Abychom mohli v rozvolňování pokračovat, musíme jít ještě o nějakých deset procentních bodů níž. To se rozhodně tento týden nestane, to je velmi nepravděpodobné," řekl ministr poslancům.Ve čtvrtek by se také spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) měl Blatný na tiskové konferenci vyjádřit k dalšímu postupu návratu dětí do škol.

Kdyby nouzový stav skončil před Vánocemi, hrozí podle Blatného zhoršení epidemie v lednu. "Umím si velice dobře představit, že dojde k výraznému vzestupu kontaktů a extrémního obnovení komunitního šíření v populaci. Potom přijdou Vánoce, všichni budeme doma, tam to všichni rozneseme do svých rodin, a začátkem ledna se velice pokojně vracíme do stupně číslo pět," dodal ministr.

Pátý stupeň je nejpřísnější a odpovídá současným opatřením. Ve čtvrtek ministr chce vyhodnotit data za první týden fungování systému, která zatím naznačují zlepšování situace s nákazou covidem-19. Možný je přesun z pátého do čtvrtého stupně přísnosti opatření, který by znamenal i návrat další části žáků do škol. Ve čtvrtek by se k tomu měl vyjádřit Blatný spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) na tiskové konferenci.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie podle čtyř kritérií, kterými je počet nakažených na 100 tisíc obyvatel a 100 tisíc seniorů za poslední dva týdny, podíl pozitivních testů a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Počty nakažených jsou stále v systému hodnoceny nejvyšším počtem bodů určujících riziko, druhé nejvyšší bodové hodnocení má podíl testů a celkový výsledek tak snižuje zejména reprodukční číslo kolem 0,7.

Polní nemocnice se nejspíše nevyužijí

Ministr také řekl, že nepředpokládá, že by se musely využít polní nemocnice připravené na výstavištích v Praze a v Brně. "Zatím ale nenavrhuji jejich deaktivaci. Máme pořad velké množství lidí na jednotkách intenzivní péče," uvedl.

V současné době potřebuje intenzivní péči v nemocnicích asi tisíc lidí nakažených s covidem-19, v nemocnicích jich je přes 6800. Maximální počet byl kolem 8300 lidí.

Pokud by se Česko posunulo z pátého do čtvrtého, druhého nejpřísnějšího pásma PES, znamenalo by to například zmírnění nočního zákazu vycházení až do 23:00.

Do školy by se také mohly vrátit všechny děti z prvních stupňů a druhé stupně by se střídaly po dvou týdnech. Najednou by se také mohlo setkávat až šest lidí, na svatbách a pohřbech 20. Naopak dál by byly uzavřeny například restaurace kromě okének, obchody kromě potravin a dalších nezbytných, hotely, muzea, divadla a byly by zakázány amatérské sportovní soutěže.