„Chtěl bych vám sdělit, že pan prezident mne dnes na žádost pana premiéra odvolal. Vidím za tím politické rozhodnutí. Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval na základě své odbornosti a pracoval na základě dat,“ uvedl Blatný v reakci na své odvolání.

„Podal jsem návrh na odvolání pana Blatného z postu ministra zdravotnictví. Důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by rezort zdravotnictví měl fungovat,“ komentoval později premiér Babiš. To, že by šlo o politické rozhodnutí, předseda vlády popřel.

Na své závěrečné tiskové konferenci Blatný shrnul dosavadní situaci. Uvedl, že pokud se neopozdí dodávky vakcín, bude mít Česká republika v létě „vyhráno“ a proočkováno bude zhruba 70 procent populace. „Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak můžeme zaručit, že jsou bezpečné. A to se týče i ostatních léčiv,“ doplnil končící ministr. „Rád bych všechny požádal, aby i nadále respektovali vládu a ministerstvo, potřebujeme, abychom všichni táhli za jeden provaz.“

Poděkoval zároveň všem spolupracovníkům na ministerstvu, ale také například armádě. „Chci říct, že bez armády bychom tuto epidemii nezvládli,“ řekl Blatný.

„Nejsem si vědom žádného pochybení. Kdybychom však již v prosinci měli informaci, že se zde vyskytují mutace koronaviru, jak se nám podařilo zpětně vytrasovat, postupovali bychom jinak,“ odpověděl ministr na otázku, zda by změnil nějaký krok, který během svého působení ve funkci učinil.

Ve funkci ministra podle svých slov Blatný získal ještě větší respekt ke covidové pandemii. „Myslel jsem, že společnost více spojím. V tom vidím ještě rezervy. Snad se to podaří mému nástupci,“ uvedl.

Kauza Sputnik

Jiný názor ovšem má prezident Zeman. Blatný podle něj blokoval přísun vakcín do Česka, a je tak spoluodpovědný za zemřelé na covid-19. Zeman to řekl při středečním jmenování Arenbergera Blatného nástupcem. Prezident doufá, že se Arenberger nenechá v případě vakcín z Ruska či Číny otrávit ideologickou hysterií.

Zeman v březnu vybídl k odvolání Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové kvůli odmítání ruské vakcíny Sputnik V. Dnes výtku zopakoval s tím, že se kvůli vakcínám obrátil na své protějšky z Izraele, Ruska a Číny. "Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka SÚKL tento proces blokovali," řekl Arenbergerovi. Jsou tak podle něj spoluodpovědní za lidi, kteří na covid-19 zemřeli.

Že by odvolání ministra Blatného souviselo s vakcínou Sputnik V však premiér Babiš popírá. „My čekáme na rozhodnutí EMA,“ uvedl.

Blatného nahradil Arenberger

Blatného nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Jmenování proběhlo na Pražském hradě krátce před polednem. Zeman vyjádřil naději, že nový ministr přispěje k tomu, aby do česka dorazila ruská vakcína Sputnik V. „Váš předchůdce a šéfka ústavu pro kontrolu léčiv tomu bohužel bránili,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš uvede Arenbergera do funkce odpoledne.

Arenberger je odborníkem na dermatologii a venerologii. Narozdíl od svého předchůdce se nestaví odmítavě k ruské vakcíně Sputnik V. V minulosti se ke covidové situaci opakovaně vyjadřoval. Uvedl například, že chystané „rozvolnění neznamená karneval“.

Ministr vnitra Jan Hamáček v reakci na ministerskou výměnu uvedl, že respektuje právo koaličního partnera takový krok učinit. Věří, že Arenberger naváže na práci svého předchůdce.

Ministr školství Plaga zůstává

Naopak ministr školství Robert Plaga (za ANO) nebude odvolán ze své funkce, jak média spekulovala. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní se žádné personální změny na ministerstvu nechystají. Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

"Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají," uvedla mluvčí na dotaz ČTK. Plaga podle ní nadále zůstane ministrem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný

Primář Oddělení dětské hematologie a biochemie Fakultní nemocnice Brno Jan Blatný ve funkci ministra zdravotnictví nahradil Romana Prymulu. Ten na svůj post rezignoval poté, co byl novináři přistižen na odchodu z restaurace, která byly v té době vládními nařízeními uzavřena. Prezident Miloš Zeman Blatného jmenoval šéfem rezortu 29. října 2020.



Působení Blatného na ministerstvu provázely odchody některých zaměstnanců. Ve funkci politického náměstka skončili Lubomír Chudoba a později také Alena Šteflová, na svou funkci rezignoval národní koordinátor testování na covid Marián Hajdúch a později i jeho nástupce Zdeněk Blahuta. Z funkce náměstka odešel také profesor Aleksi Šedo. Poslední změnou byla výměna hlavní hygieničky Jarmily Rážové, kterou nahradila Pavla Svrčinová.