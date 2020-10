Jak se nová pravidla projeví na provozu restaurací?

Všechny restaurace, kavárny, cukrárny, kluby a bary budou muset být úplně uzavřeny. Jediné, co je alespoň zčásti může udržet při životě, je výdejní okénko, kde si budou lidé moci kupovat jídlo. I to však budou hostinští muset zaklapnout nejpozději v osm hodin večer.

A co hotelové restaurace?

Hotelové restaurace budou otevřené pro hotelové hosty. I zde však je však omezená otevírací doba do 20:00. Výjímku mají také svatební a smuteční hostiny.

Mohou si lidé nakoupit alkohol a vypít si ho venku?

Nemohou, popíjení alkoholu venku na veřejnosti bylo rovněž zakázáno.

Roušky

Změnily se pravidla pro nošení roušek?

Ano, zpřísnění se táká cestujících veřejné hromadné dopravy. Od úterý 13. října se bez roušky nemůže být ani na zastávkách, v čekárnách a přístřešcích na nástupištích.

Kde dále platí povinnost nosit roušky?

Ve veřejné dopravě, taxi, ve veřejných vnitřních prostorech, obchodech, na úřadech, v nemocnicích, sociálních zařízeních apod.

Shromažďování

Mohou se lidé ještě vůbec spolu scházet?

Mohou, smí jich být ale najednou nanejvýš šest, a to nejen vevnitř v budovách, ale také venku. Výjimku na setkávání ve větším počtu mají například politici a představitelé státní správy.

Existují výjimky u akcí nad šest osob?

Ano, hromadné akce konané v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech jsou povoleny tehdy:

- pokud jde o členy jedné domácnosti

- pokud jde o zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele

- pokud jde o osoby společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

- pokud jde o osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob

Osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň dva metry.

A v obchodech a nákupních centrech?

Platí stejná pravidla. Navíc do obchodů a provozoven se musí vstupovat ve skupině maximálně v počtu dvou lidí.

Školy

Jak se v příštích týdnech bude učit?

Všechny typy škol přecházejí od 14. října až do 1. listopadu na distanční výuku. A to bez výjimky. Doma tedy zůstanou i školáci z prvního stupně základních škol. Přes internet se již učí také studenti středních a vysokých škol.

Může na školách pokračovat alespoň praktická výuka?

Ne, také s praxemi se musí studenti rozloučit. Pouze vysokoškoláci mohou skládat zkoušky, v místnosti ovšem smí být nanejvýš deset osob. Docházet do škol mohou pouze studenti lékařských a stomatologických či farmaceutických oborů na klinickou či praktickou výuku a praxe.

Mohou děti chodit alespoň na základní umělecké školy, pokud se zde budou samy učit jen se svým učitelem?

Ne, také tento doposud povolený způsob výuky byl nyní zrušen.

Jak to je s družinami?

Zavřené zůstanou i družiny a školské kluby.

Jak je to s mateřskými školami?

Ty zůstávají otevřené.

Existují nějaké další výjimky?

Krajští hejtmani a pražský primátor dostali od vlády za úkol zajistit výuku pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.

Fungují vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty?

Ano. Studenti, kteří se nemohou vrátit domů, nebo se jich týká nařízená pracovní povinnost, mohou zůstat na vysokoškolských kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. Pokud je to ale možné, měli by studenti koleje opustit.

Nemocnice a medici

Budou nemocnice očekávaný nápor pacientů zvládat?

Pomoci by jim v tom mělo také 2400 mediků ze 4. a 5. ročníků lékařských vysokých škol i studenti absolventských ročníků dalších škol, třeba budoucí farmaceuti či stomatologové.

Dá se očekávat rychlejší zmírnění nových pravidel?

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by uvolnění mohlo přijít, pokud se takzvané reprodukční číslo nákazy sníží na hodnotu 0,8. Toto číslo udává, kolik dalších lidí jeden pozitivně testovaný člověk v průměru nakazí. Je-li nižší než jedna, znamená to, že epidemie postupně slábne.

Sport

Jak je to se sportovními zápasy?

Nově jsou na dva týdny zastaveny všechny amatérské a profesionální sportovní soutěže. Jedinou výjimku dostanou fotbalové týmy z nejvyšší soutěže, které se účastní bojů v evropských pohárech. Tyto zápasy bude možné odehrát, avšak bez přítomnosti diváků.

Je ale povolený trénink?

Sportovci mohou trénovat v oddělených skupinách po šesti lidech.

Co platí od pátku 9. října:



* Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

* Zavřeny jsou zoologické zahrady.

* Zavřeny jsou herny, casina.

* Zavřeny jsou zájmové kroužky pro děti.

* Do obchodů, obchodních centrer a podniků se může vstoupit pouze ve dvou.



Co platí od pondělí 12. října:



* Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

* Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže.

* Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.



Co platí od středy 14. října:



* Všechny typy škol přecházejí až do 1. listopadu na distanční výuku. Výjimku mají pouze mateřské školy.

* Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00).

* Je zákaz požívání alkoholu na veřejných místech.

* Lidé se mohou scházet pouze v maximálním počtu šesti lidí. A to nejen vevnitř v budovách, ale také venku. Výjimku na setkávání ve větším počtu mají například politici a představitelé státní správy.