Nelichotivou bilanci okamžitě otloukl krajské samosprávě o hlavu opoziční krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO).

DRUHÝ NEJHORŠÍ

„Pardubický kraj ve vedení s hejtmanem Martinem Netolickým je druhý nejhorší v České republice. Tenhle problém by neměl být o politice a měření zásluh, ale zrovna zde to bije do očí. Je to právě pan Netolický, kdo pokaždé ukazuje, jaký je borec, kdo se stydí za vládu a rád přispěchá s kritikou všeho za každou cenu,“ uvedl Kolovratník na svém facebookovém profilu.

Právě dodávky vakcín do jednotlivých regionů jsou podle hejtmana kvůli prohlubujícím se nepoměrům v zásobování dlouhodobým tématem vyjednávání mezi kraji a Ministerstvem zdravotnictví. „Opět dochází k nepoměrům v dodávkách do jednotlivých krajů, které jsou ještě umocněny mimořádnými dodávkami, jež nejsou dělené plošně dle stanoveného klíče. I když se jedná například jen o rozdíl jednoho plata týdně, během několika týdnů se dostáváme na rozdíl několika tisíc dávek,“ vysvětlil hejtman.

Na nevyváženost v distribuci kraj upozorňuje resort zdravotnictví opakovaně.

Do začátku tohoto týdne bylo v Pardubickém kraji proočkováno 43 737 vakcinačních dávek. Celkově do kraje dorazilo 56 590 dávek od společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. K šesti aktuálně fungujícím očkovacím místům přibyla od pondělí tři další centra. Od středy se zapojí rovněž Hamzova léčebna v Luži. Nová centra podle mluvčího kraje Dominika Bartáka prozatím nabízí dřívější termín očkování.

VAKCÍNY PRO PRAKTIKY

„Minulý týden jsme v úterý obdrželi 9 360 dávek vakcíny od společnosti Pfizer, v pátek pak 2 800 dávek Moderny. Na 1 700 přidělených dávek AstraZenecy byl ve spolupráci s krajskou koordinátorkou praktických lékařů Kateřinou Nechvátalovou vytvořen rozdělovník pro 17 praktických lékařů, kterým vakcínu v těchto dnech rozváží centrálně vysoutěžený dodavatel,“ upřesnil Netolický.

Počínaje tímto týdnem by se měla situace v distribuci vakcín zlepšit. „Měli jsme obdržet čtyři plata od Pfizeru, ale podařilo se nám dojednat o dvě plata víc. Výrazný nárůst dodávek do celé České republiky pak předpokládáme od 12. dubna, kdy bychom měli čtyři týdny dostávat vždy po 12 platech vakcíny Pfizer,“ informoval hejtman.

Naopak méně přijde nejen do Pardubického kraje dávek vakcíny AstraZeneca. „Všechny vakcíny od této společnosti, které jsou nám přiděleny, distribuujeme praktickým lékařům. Bohužel jich bude celorepublikově méně, a tak se to dotkne i našich zapojených lékařů. Od ministerstva jsme také obdrželi informaci, že se čeká na vyjádření Evropské lékové agentury, která by měla dát k těmto vakcínám oficiální stanovisko,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Schválená krajská očkovací strategie by tím však narušena být neměla. „Pokud budou potvrzeny zvýšené dodávky vakcíny od Pfizeru, budeme kapacity v očkovacích místech na přelomu března a dubna navyšovat,“ dodala náměstkyně Matoušková.