Poté, co Hanzel vypnul Volnému mikrofon, přišel nezařazený poslanec mluvit přímo na místo předsedajícího. Hanzel se ho snažil odstrčit, pak mu přišli pomoci další sociálnědemokratičtí poslanci, mezi prvními Jan Chvojka a Ondřej Veselý. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Volný nehodlá po incidentu rezignovat na poslanecký mandát. Novinářům řekl, že se cítí ještě víc povolán k zastupování názoru lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací. Uvedl také, že fyzicky napaden byl on.

Members of #Czech Lower House of Parliament fighting over the microphone.

The member of the House Lubomír Volný was criticized for not speaking about the discussed topic so he was muted then. He is the only one who does not wear the face mask and speaks on the microphone. pic.twitter.com/BFrAs4aNzu