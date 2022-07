Ke zdražování řada tuzemských půjčoven sáhla ještě před vypuknutím hlavní části letní sezony. Mnohé přitom změnily ceny po dlouhých letech. „Ceník jsme upravili po deseti letech. Je to nejen z důvodu rostoucích cen energií či pohonných hmot, ale i kvůli mnohem vyšším mzdovým nákladům,“ vysvětluje majitelka Vodáckého centra Bisport v Týnci nad Sázavou Jana Zímová. Jedním dechem připouští, že se nemusí jednat o poslední úpravu ceníku v tomto roce.

Na vodu i po dvou pivech? Poslanci změnili názor, nulové toleranci možná odzvoní

S vyššími cenami musí počítat i vodáci na „Staré řece“, jak se přezdívá Berounce. Mimochodem její průtok není oproti jiným řekám regulován přehradami a zejména v tropických dnech tu příliš vody nebývá. „Museli jsme zdražit kvůli dražším pohonným hmotám. Není to ale nikterak zásadní,“ reaguje majitel půjčovny Lodě Skryje Martin Mach.

Za půjčení loďky o stovku víc

Navýšení půjčovného za lodě hlásí i další půjčovny. „Cena za loďku je letos o sto korunu dražší. Ze Soumarského mostu do Pěkné vyjde půjčovné na sedm set korun, k tomu musí vodáci zaplatit pět set korun za registraci lodi, protože projíždějí národním parkem,“ potvrzuje Karel Mondek z půjčovny lodí Soumarský most na Vltavě.

Náklady za půjčení plavidel nejsou jediné, které prodraží vodákům jejich letní radovánky. Ti, kteří míří na vícedenní plavbu, si musí vyčlenit větší balík peněz také na přespání v kempech. „V těch nejvyhledávanějších oblastech ceny vzrostly až o 20 procent, v menších kempech do sedmi procent,“ odhadl předseda Asociace kempů České republiky Bohumil Starý.

Desítka za 11? Ceny piva jdou nahoru, lahvové ale před drahotou zachraňují slevy

S vyššími výdaji je nutné počítat také u stravování. Třeba vodáky vyhledávaný legendární Hostinec U Rozvědčíka u Berounky, proslulý díky povídkám Oty Pavla, nabízí porci hospodského guláše za zhruba 200 korun. „Ceny výchozích surovin neustále rostou a my naše jídla nechceme ochuzovat o kvalitu,“ píše Hostinec na svém oficiální facebookovém profilu.

Láska k vodě vítězí

Vodáctví patří v tuzemsku k jedné z nejpopulárnějších volnočasových aktivit. Nic na tom ani nezměnila pandemie koronaviru. Naopak. Kvůli omezenému cestování někteří lidé vyměnili dovolenou u moře za tu v kánoi a s pádlem v ruce.

Zdroj: DeníkKvůli tropickým teplotám je to vidět i na rezervacích. „I přes zvýšení cen je zájem veliký. Vodáci mají pochopení, že i my jsme museli reagovat na situaci. Může za to především teplé počasí, rezervační systém se rychle plní,“ popisuje Zímová.

Stejně to vidí i majitel skryjské půjčovny. „Pro vodáky a rodiny s dětmi je rozhodující počasí. Nyní před prázdninami jsou velmi často rezervace na jednodenní plavbu,“ dodává Mach.