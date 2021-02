Počet pacientů s covidem v těžkém stavu se přiblížil maximu ze začátku loňského listopadu. Skóre PES je 72 bodů, reprodukční číslo stouplo na 1,08.

Téměř devět z deseti lidí, u kterých testy od loňského března potvrdily infekci novým koronavirem, se už uzdravilo. Naopak 18.596 lidí s nákazou zemřelo. V současnosti je v Česku zhruba 106 tisíc nemocných s covidem.

Velkému tlaku čelí v souvislosti s koronavirovou epidemií zdravotnická zařízení. V nemocnicích bylo v úterý 6171 pacientů s covidem. V těžkém stavu bylo 1196 z nich, což je druhá nejvyšší hodnota od propuknutí epidemie. Víc pacientů v těžkém stavu bylo pouze 3. listopadu, a to 1200 hospitalizovaných.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví zbývá na jednotkách JIP a ARO je 165 volných lůžek pro lidi s covidem, zhruba o 20 méně než v úterý ráno. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Laboratoře v Česku v úterý provedly přes 70 tisíc testů na nový koronavirus. Pozitivní výsledek zaznamenaly u téměř 38 procent vzorků.

Šíření koronavirové epidemie v Česku se stále nedaří zpomalit, přestože to tak v polovině ledna vypadalo. Koncem prvního měsíce letošního roku ale začaly denní počty nových případů v mezitýdenním srovnání opět stoupat. Od začátku února jsou zatím ve statistikách pouze dva dny, kdy přibylo méně nových případů než ve stejný den předchozího týdne.

Nejhorší epidemická situace zůstává na Trutnovsku, kde za uplynulých sedm dní evidují 1065 nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Následuje Sokolovsko s 972 případy a Tachovsko s 953 případy na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.

Od 27. prosince se v Česku proti novému koronaviru očkuje. Zdravotníci dosud aplikovali 483 833 dávek vakcíny, z toho 15 tisíc v úterý. Obě potřebné dávky zatím dostalo 182 tisíc lidí.

Téměř 95 procent dosud podaných dávek bylo očkování od společností Pfizer/BioNTech. Následuje vakcína od společnosti Moderna s podílem 4,6 procenta. Očkovací látku od AstraZenecy aplikovali zdravotníci zatím ve 2777 případech, což představuje 0,6 procenta ze všech dosavadních dávek.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES je k dnešku 72 bodů ze sta, což odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti z pěti. Předchozí tři dny byl index po zpětné úpravě dat na webu ministerstva zdravotnictví na hodnotě 77 bodů, tedy v pátém, nepřísnějším stupni. Pokles o pět bodů způsobil nižší podíl hospitalizovaných, u nichž se nákaza koronavirem projevila až v nemocnici - dostal se pod 45 procent. Ostatní tři ukazatele pro výpočet skóre se zhoršily, jeho hodnotu ale neovlivnily.

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie k dnešku stouplo z 1,06 na 1,08. Číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk. Mírně nad hodnotou jedna se drží až na jednu výjimku od začátku února. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje.

Dál roste průměrný počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny, oproti předchozímu dni vzrostl ze zhruba 983 na 1114. Čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory se zvýšil ze 751 na 766.

Index PES už není pro určování opatření proti šíření koronaviru relevantní, uvedl na konci ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, zvláště na jednotkách intenzivní péče. Epidemická situace je podle ministra stále vážná.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna se protiepidemické skóre drželo měsíc ve čtvrtém stupni, v neděli stoupl index na 77 bodů, což odpovídalo pátému, nepřísnějšímu stupni pohotovosti. Po třech dnech index klesl o pět bodů a vrátil se do čtvrtého.

Vláda do konce února po žádosti hejtmanů vyhlásila v Česku nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi platí dál. V březnu by mohl začít postupný návrat žáků do škol spojený s pravidelným testováním. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) navrhne vládě otevření všech obchodů od příštího týdne. Zatíženost nemocnic a zvláště jednotek intenzivní péče je ale i kvůli šířící se britské mutaci stále značná.