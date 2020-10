Týká se to třeba zemědělských škol. Například minulý týden na vinicích obhospodařovaných Střední vinařskou školou ve Valticích visela ještě polovina úrody, hrozny se nalévaly vodou a začínaly vyhnívat.

„Sbírat nám, bohužel, nemá kdo, protože studenty nemůžeme poslat do vinohradu na praxi kvůli nařízené distanční výuce,“ uvedl zástupce ředitele školy Adam Jan Polášek. Příliš jim nepomohly ani kombajny na sběr hroznů. Kvůli mokré půdě se do vinohradů nedostaly.

Obdobné potíže dosud zažívali také pěstitelé jablek, jejichž sklizeň se nyní přehoupla do druhé poloviny. „V minulých dnech nám to komplikovalo deštivé počasí, ale teď se to vylepšilo, a také předpověď hlásí dobré zprávy,“ řekl Deníku předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Zdroj: DeníkPlody sklízejí zejména pracovníci ze zahraničí – převážně Ukrajinci, Rumuni a Bulhaři. Náklady na ně firmám zvyšují povinné opakované testy na koronavirus. „Ti lidé jsou sledováni, musí pracovat v oddělených skupinách tak, aby se nepotkávali,“ vysvětlil Ludvík.

Také při sklizni jablek se místy musí potýkat s nedostatkem pracovníků. „Problém byl vůbec je sehnat,“ uvedl vedoucí sadů Zemědělského družstva Klapý na Litoměřicku Zdeněk Kroc. Zejména při zhoršeném počasí se jim podle něj už nechce do práce. „Týká se to jak brigádníků z okolí, tak i těch agenturních ze zahraničí, z nichž už někteří odjíždějí domů,“ posteskl si Kroc.

Levněji na farmách

Ovocnáři oproti loňskému velmi slabému roku očekávají lepší úrodu, ve srovnání s pětiletým průměrem ale stejně zřejmě zůstane o nějakých deset patnáct procent nižší. „Je to dáno zejména tím, že v některých lokalitách byla jablka na jaře poškozena mrazem, jinde byl zase vyšší výskyt krupobití,“ vysvětlil Ludvík.

Cena jablek již oproti svým letním rekordům klesla. V obchodních řetězcích je lidé nyní koupí obvykle za 30 až 40 korun, přímo od pěstitelů třeba i jen za polovinu této částky. „Pro toho, kdo si chce koupit čerstvé jablko za slušnou cenu, je ideální dojet si pro ně na farmu,“ doporučuje ovocnář Ludvík.