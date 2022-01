Školství v novém hávu: Gazdík garantuje peníze za třídnictví a víc psychologů

Dalo by se vyjmenovat zhruba deset zásadních úkolů, které by mělo české školství v začínajícím roce splnit. Bohužel všechny blednou před virem, který diktuje skoro všechno. „Nejdůležitější je přežít to a nezbláznit se z toho,“ řekl šéf Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ Pečky Luboš Zajíc.

Letos se školy mohou těšit i na posily v podobě psychologů, neboť na tyto tolik žádané profesionály se podařilo získat evropské peníze. | Foto: Shutterstock