Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání.

"Nově nebudou muset prokazovat bezinfekčnost účastníci školních aktivit, jako jsou například plavecké výcviky. Jednoduše řečeno, pokud půjdou v rámci výuky žáci třeba plavat, nebudou se muset prokazovat potvrzením," uvedl v tiskové zprávě Vojtěch. Doplnil, že z povinnosti doložení bezinfekčnosti a dodržení rozestupů zmizí k pondělí vnitřní sportoviště a bazény, a to v rámci výuky tělesné výchovy pro žáky jedné školy.

V opatření, jehož text má ČTK k dispozici, stojí, že podmínky prokázání bezinfekčnosti se nebudou vyžadovat v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,

V upraveném opatření také stojí, že pravidlo rozestupu 1,5 metru v případě skupinových lekcí neplatí, jde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby.

Školní plavání je na prvním stupni základních škol povinné. Děti mezi první a pátou třídou mají absolvovat aspoň 40 hodin, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Ministerstvo školství ve spolupráci s plaveckými školami a provozovateli bazénů už dříve doporučilo, aby se školy nyní snažily žákům nahradit i plavecké kurzy, o které přišli loni kvůli epidemii covidu-19.

Testování ve školách skončilo

Na nutnost testování dětí pro školní plavání upozornila na jednání sněmovního výboru ve středu poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ní už školy tento týden s výukou plavání začaly, ale nemají informace, co bude dál. Nyní mají žáci testy na covid-19 ze škol, preventivní testování tam ale skončilo čtvrtečním kolem.

Preventivní testy lidé potřebují jako prokázání bezinfekčnosti například pro návštěvu kulturních či sportovních akcí i pro využití některých služeb. Testovat se nemusí ti, kteří mají dokončené očkování nebo před ne víc než 180 dny prodělali nemoc covid-19. Očkovat se mohou děti od 12 let.

Akademický rok mohou začít VŠ bez omezení až na pořádání slavností



Velké přednášky budou moct vysoké školy organizovat v nadcházejícím akademickém roce bez prokázání bezinfekčnosti, rozhodla dnes vláda. Naopak pro akademické slavnosti má platit dál obecné pravidlo, že pokud se jich zúčastní více než 20 lidí, budou se muset prokázat testem či dokladem o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Vyplývá to z dnešní změny opatření ministerstva zdravotnictví. Výklad potvrdil ČTK mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.



Ministerstvo školství už počátkem září uvedlo, že s ministerstvem zdravotnictví zřejmě nepřipraví žádná zvláštní opatření pro provoz vysokých škol. Platí povinnost testování na covid-19 na kolejích a nošení roušek v budovách mimo učebny. Školy tak zřejmě budou moct semestr zahájit prezenčně. V případě zhoršení epidemie by se mohla omezit kapacita přednášek, řekl počátkem září ministr školství Robert Plaga (za ANO) Radiožurnálu. Akademický rok začíná ve většině škol na přelomu září a října. Sám ministr by ale doporučoval dělat velké přednášky on-line.



"Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví na základě jednání s ministerstvem školství upřesnilo výklad a připravilo úpravu mimořádného opatření k organizaci výuky plavání a provozu vysokých škol," komentoval Plaga dnešní rozhodnutí vlády.



Na kolejích se podle stávajícího opatření mohou ubytovat jen studenti, kteří absolvují test s negativním výsledkem nebo předloží doklad o očkování či o tom, že se uzdravili z covidu-19. Antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR test platí sedm dní. Případně studenti mohou na místě podstoupit samotest. Samotest provedený pod dohledem zdravotníka on-line nesmí být starší 24 hodin. Testem se ubytovaní musí prokazovat před nástupem na koleje a pak každých sedm dnů. Povinnost má platit do 31. prosince.