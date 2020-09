Třeba v případě astmatičky, hojně propíraném na sociálních sítích. Žena z Židlochovic u Brna si ve vlaku odmítla nasadit roušku, což ji stálo několikatisícovou pokutu za porušení přepravního řádu a za zpoždění vlaku, který odmítla opustit až do příjezdu přivolané policie.

Výjimka jen pro psychické nemoci

Podle hygieniků ale právě astmatici stejně jako většina dalších chronicky nemocných žádné výjimky z nošení roušek v dopravě nemají. „V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví se hovoří jen o psychických nemocech, jako je autismus,“ řekla Deníku mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Podle Šalamunové se autisté mohou prokazovat průkazem autisty, který jim vydal jejich praktický lékař. „Jsou tam uvedeny základní body, čeho se ten člověk bojí a co by se mu nemělo dělat nebo říkat,“ uvedla hygienička. Takto nemocní lidé se mohou prokazovat rovněž průkazem ZTP. Deník se na možné další výjimky z nošení roušek zeptal i ministerstva zdravotnictví, do doby uzávěrky ale odpověď nepřišla.

Řešíme to domluvou

Nehledě na případ z jihu Moravy je ale jinak situace ve veřejné dopravě klidná. Většina dopravců potíže s rouškami za první dva týdny od jejich zavedení nezaznamenala.

„Pokud si některý cestující opomněl nasadit roušku, podařilo se to vyřešit upozorněním a domluvou,“ řekl Deníku mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. „Ve většině případů postačila pouhá domluva,“ potvrdil i Emil Sedlařík z konkurenčního Leo Expressu.

V pražské MHD řidiči ani pracovníci dozoru lidi bez roušky osobně nenapomínají. „Je to ochrana a zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Dodržování povinnosti namátkově kontrolují městští strážníci. Podle jejich mluvčí Jiřiny Ernestové po zavedení roušek ve všech prostředcích MHD lidé tuto povinnost porušili ve více než 3100 případech. Bezmála stovce lidí strážníci uložili pokuty za 20 tisíc korun.