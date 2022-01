Co dále se mění v roce 2022? Přehledný seznam Deníku najdete ZDE.

Nové domy budou také muset mít lepší okna. Namísto těch s dvojitými skly bude třeba instalovat trojitá, anebo navýšit tloušťku tepelných izolací obálky budovy o 30 milimetrů.

Novostavby se tak zřejmě prodraží až o dvě procenta. „U běžného dvoupodlažního rodinného domu se budou vícenáklady nejčastěji pohybovat mezi 50 a 80 tisíci korunami,“ uvedla Šárka Tomanová z organizace Šance pro budovy. Přínosem by ale naopak měla být úspora na energiích.

Zpřísnění pravidel pro hypotéky



Česká národní banka (ČNB) rozhodla, že se od 1. dubna 2022 zpřísní podmínky pro poskytování hypoték. Nově je banky budou smět poskytovat jen na 80 procent hodnoty nemovitosti, nyní je to na 90 procent.

Kromě toho se žadatel o hypotéku bude smět zadlužit nanejvýš do 8,5násobku svého ročního příjmu, pouze u mladých lidí do 36 let to bude 9,5násobek. Měsíční splátky dluhu budou smět být nanejvýš 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele, u lidí do 36 let mohou činit až 50 procent jeho čistého příjmu.

Potíže mohou čekat i lidé, kteří již sice hypotéku mají, ale budou si ji v příštím roce muset refinancovat. Nyní totiž obvykle mají sazby okolo dvou až 2,5 procenta. Protože ČNB opakovaně zvyšuje své základní úrokové sazby, stále stoupají také sazby hypotečních bank. Pokud se tak hypotéka po refinancování vyšplhá na pět procent, zřejmě se měsíční splátka pro mnoho lidí neúnosně prodraží, a budou se muset zbavit své nemovitosti

Zákaz neekologických kotlů



Staré kotle 1. a 2. emisní třídy musí být vyřazeny z provozu nejpozději do 1. září 2022. Kdo si do té doby svůj čoudící kotel nevymění za šetrnější vytápění na dřevo, plyn či tepelné čerpadlo, může zaplatit pokutu až 50 tisíc korun. A pokud v něm bude topit znovu, tak ho pokuta čeká opakovaně. O povinné výměně kotlů rozhodla již v roce 2012 tehdejší vláda, takže na její provedení měli lidé deset let času.

Ke zdravějšímu vytápění lidem stále mohou pomoci kotlíkové dotace vyhlášené ministerstvem životního prostředí. Peníze se prostřednictvím jednotlivých krajů začnou rozdělovat počátkem příštího roku. Stát více podpoří domácnosti s nižšími příjmy, těm může kupříkladu na tepelné čerpadlo přispět až částkou 130 tisíc korun.

Otázkou je, zda se kotle podaří vyměnit včas, protože topenáři mají naplněné kapacity. „Poptávka po zboží topenářského charakteru je velká a odhadujeme, že bude ještě gradovat,“ řekl výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký.