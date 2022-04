Monitorovací systém pracovní doby strojvedoucích vznikl jako reakce na sérii nehod na železnicích v předchozích letech. V testovacím provozu je více než rok, ale do února poskytovali dopravci data dobrovolně. V testovacím režimu nevykazoval systém nedostatky kvůli menšímu množství dat. Jakmile ale začali dopravci plnit požadované kolonky, nastal problém. Data nelze utřídit, seskupit, a tedy ani detailněji analyzovat.

Kontrola dodržování přestávek proto musela ustoupit. „Je to obrovský nárůst agendy a personálně to nelze zvládnout. Řešíme zefektivnění systému, aby pracoval plnohodnotně a my tak mohli hlídat strojvedoucí,“ uvedl Šafránek.

To ale není jediný problém. Tím dalším jsou nezadané licence v monitorovacím systému. Ten jich momentálně obsahuje zhruba 1 200. Jedná se o „neobjasněné“ vlaky: tedy ty bez přiřazené licence anebo s licencí, kterou systém takzvaně nezná. V druhém případě jsou to především vlaky projíždějící Českem. Drážní úřad proto plánuje takové soupravy v systému „vypnout“, čímž se počet nezadaných licencí sníží o stovky a hlídací pes na strojvedoucí snad konečně začne plnit svůj hlavní úkol. Úřad proto zatím dopravce kvůli nedostatkům nepokutuje. Plný provoz systému odhaduje na červen.

Zavedení monitoringu je přínosem

I přes zmíněné problémy je ale monitorovací systém podle prezidenta Federace strojvůdců České republiky Jaroslav Vondrovice již nyní přínosem. Až do února totiž nikdo vytížení strojvedoucích nesledoval. Řidiči vlaků totiž velmi často jezdí u několika dopravců, a ti nemají šancí zjistit, zda dotyčný dodržel zákonnou přestávku mezi směnami.

„Nyní vše kontroluje Drážní úřad. Když budeme mít podezření, můžeme vše ověřit v systému a poté řešit s dopravcem a také přímo se strojvedoucím,“ nastiňuje Vondrovic. V případě, že by se pochybení potvrdilo, byl by případ předán Státnímu úřadu inspekce práce a strojvedoucím by hrozila ztráta licence.

Zdroj: DeníkZavedení monitoringu nevnímají negativně ani dopravci. „České dráhy se zapojily do testování ještě před povinným užíváním. Data o směnách jsou do monitoringu odesílána z našich systémů automaticky bez nutnosti dalších úkonů ze strany strojvedoucích nebo jiných zaměstnanců,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podobné zkušenosti má i dopravce Arriva transport Česká republika. „Se systémem pracujeme bez potíží. Všechny naše zaměstnance jsme před jeho spuštěním proškolili a vědí, jak ho mají požívat,“ dodává mluvčí dopravce Jan Holub.