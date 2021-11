Hygienickým stanicím po celém Česku přišlo deset tisíc zbytečných žádostí od iniciativy Zlatý špendlík Daniela Landy. Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu podá na iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže. Na twitteru o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). | Foto: ČTK

„Zatím přišlo na krajské hygienické stanice asi 10 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí," popsal Vojtěch na svém twitterovém účtu.