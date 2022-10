Pomáhejme uprchlíkům z Ukrajiny dál, říká většina čtenářů Deníku

Pobrat to nejdůležitější a zmizet. Hranice Evropské unie do poloviny tohoto týdne překročilo více než sedm a půl milionu ukrajinských uprchlíků. Více než čtyři miliony z nich získaly ve státech EU dočasnou ochranu. V počtu lidí, kteří v zemích Unie našli útočiště, zaujímá Česká republika třetí místo. A tato pomoc by měla pokračovat. Aspoň si to myslí skoro devadesát procent respondentů, kteří se zúčastnili velké ankety Deníku.

Uprchlíci z Ukrajiny v Kongresovém centru, Praha | Foto: Deník/Radek Cihla