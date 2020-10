"Máme obrovský nárůst hospitalizovaných pacientů. Musíme v první řadě ochránit životy naších občanů. Sice máme jeden z nejrobustnějších systémů zdravotnictví v Evropě, ale pokud bychom neudělali opatření, tak by kolem 1. až 11. listopadu podle různých predikcí zkolaboval," prohlásil na úvod tiskové konference premiér Babiš, který se občanům zároveň omluvil.

"Udělali jsme různé chyby v minulosti, možná od první vlny. Teď jsme ale ve fázi, kdy to naše vláda musí zvládnout. Žádná vláda na světě to nezvládne bez pomoci lidí. Jsou ohrožené životy všech. Lůžko může být pro každého z nás. Je nám jasné, že opatření se nebude každému líbit, za to se omlouváme, ale je to o ochraně životů nás všech," dodal premiér.

K epidemiologické situaci se záhy vyjádřil i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). „Jsme někde na 80 procentech celé kapacity. Rostou počty úmrtí i počet nově hospitalizovaných, kteří ve včera přiblížili k dvanácti tisícům,“ uvedl.

Uzavřené prodejny a služby

Od čtvrtka 22. října do úterý 3. listopadu budou v Česku uzavřeny maloobchody a služby, a to s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Ve velkých nákupních centrech pak zůstanou otevřeny pouze potraviny, drogerie či lékarny.

Co znamená lockdown:

Jde o dočasné opatření, které většinou ovlivňuje určitou oblast. Bývá spojeno s omezením veřejného života, aby se zabránilo například epidemii. Tím může být vyhlášení celostátní karantény, či zákaz volného pohybu osob.

„Výjimky jsou prodejny potravin, pohonných hmot, drogerie, lékáren, výdejen, prodejny malých domácích zvířat, optiky, trafiky, prádelen a čistíren, mechaniků, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům, prodejny umožňující vyzvednutí zásilek třetí strany, pohřebnictví, prodejny textilního materiálu. Prodejny servisu elektroniky a dalších výrobků pro domácnost,“ vyjmenoval ministr zdravotnictví.

Hotely by měly být uzavřeny k rekreačním aktivitám, zůstanou však otevřeny k ekonomickým aspektům, mezi něž patří například služební cesty.

Omezení pohybu

Vláda rovněž rozhodla o tom, že omezí pohyb a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Výjimku tvoří cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, nákup základního sortimentu, cesty k lékaři a nutná pomoc blízkým. Povolené jsou rovněž procházky v přírodě a parcích či pobyt na chatách a chalupách a to v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků.

"Pobyt na čerstvém vzduchu doporučujeme," zdůraznil Prymula. Na sportování venku se nevztahuje povinnost nošení roušek, i zde ale platí maximální počet dvou osob pohromadě.

Omezeny jsou rovněž kontakty se státní správou. "Na úřadech by se lidé měli objednávat, agendy, které nejsou nutné, by měly probíhat," vysvětlil ministr zdravotnictví. Úřední hodiny jsou omezeny na maximálně pět hodin, a to po dva dny v týdnu.

Rozvolňování?

Přijatá opatření chce vláda rozvolňovat, jakmile se dostane na reprodukční číslo 0,8. To je v současnosti na hodnotě 1,36. „Opatření, která byla vyhlášena, byť jsou poměrně robustní a omezují populaci, ale jsou nutná. Nemůžeme být v režimu, kde nám denně přibude 500 až 600 pacientů do našich nemocnic. Jediným možným opatřením je omezení kontaktů,“ prohlásil Prymula.

Ministr zdravotnictví také připustil, že se 2. listopadu žáci prvního stupně do základních škol nevrátí. "Záležet bude na datech, možná se vrátí jen první a druhé třídy," nastínil budoucí vývoj. Jisté ani není, že nouzový stav opravdu skončí 3. listopadu. „Vláda rozhodne 30. října, jestli bude žádat o prodloužení nouzového stavu,“ oznámil Babiš.

Programy na podporu ekonomiky

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci informoval o pomoci pro postižené subjekty. "Ministerstvo financi aktivovalo celou řadu odkladů. Bude se promíjet penále z DPH, odklady mají i zálohy na daně. Zasažené subjekty mohou čerpat pomoc ihned," konstatoval.

Spuštěn byl podle ministra program COVID nájemné II, takže s platností ode dneška mohou lidé žádat o kompenzaci nájemného ve výši padesáti procent z posledních tří měsíců. "Co se týká nákladu na mzdy, platí modifikovaný Antivirus A," dodal Havlíček.

Stávající opatření

Zpřísnění opatření přichází jen dva dny poté, co vláda přijala nová. Již v pondělí totiž Babišův kabinet zavedl povinnost nosit soušky i na ulicích obcí a měst či v autě. Nová pravidla v nošení roušek začala platit ve středu. Lidé musí mít zakrytá ústa a nos i ve všech vnitřních prostorách budov kromě domácnosti a také ve vozech a nástupištích hromadné dopravy.

Ministr zdravotnictví se přitom v minulosti nechal slyšet, že se vláda nechystá v příštích dnech dále zpřísňovat přijatá opatření, protože chce nejprve vyhodnotit vliv těch současných.

"Máme predikce, které se lámaly v těchto dnech. Bohužel nedošlo ke snížení. Procento pozitivních je extrémně vysoké. Obecně se říká, že hladina pozitivních v populaci by měla být pod deseti procenty, my máme 32 procent," konstatoval na středeční tiskové konferenci Prymula s tím, že pokud opatření budou dodržována, měla by se čísla zlomit mezi druhým a třetím týdnem.

České laboratoře během úterý odhalily dalších 11 984 nakažených, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. Aktuálně je tak v zemi přes 113 tisíc nakažených, výrazně přibývá i hospitalizovaných a zemřelých. Největší nápor na zdravotnický systém je přitom očekáván až mezi 3. a 11. listopadem.

Pomoc od lékařů z USA

Kvůli vývoji epidemie koronaviru se Česko obrátilo na zahraniční partnery s žádostí o pomoc. "V Česku by mělo pomoci 28 amerických lékařů," informoval premiér Babiš.

Na závěr tiskové konference pak předseda kabinetu apeloval na veřejnost: "To, co se stalo, jsme neočekávali v takovém rozsahu. Pokud ta opatření budou všichni dodržovat, tak to zvládneme. Pokud to budeme dodržovat, tak Vánoce budeme trávit v normálu."