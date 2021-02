„Pandemická situace není dobrá, dál se šíří britská mutace viru. Na vládě jsme proto rozhodli, že zbytek uzavřených maloobchodů zatím pouštět nebudeme. V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky," napsal na svém twitteru Havlíček.

Vláda se naopak podle ministra zdravotnictví Jana Blatného shodla na tom, že je potřeba udělat vše pro to, aby se šíření nákazy zabránilo. „Došlo ke zhoršení situace, hlavně z pohledu počtu pacientů v nemocnicích a na JIP. Z tohoto důvodu bude od pondělí nařízeno používání FFP 2 respirátorů, nanoroušek, případně dvou na sobě nasazených chirurgických roušek v místech, kde je větší kumulace lidí - obchody, MHD, nemocnice a další," řekl Blatný s tím, že dvě roušky mohou být řešením, než si občané seženou respirátor.

„Je to snaha, abychom v době, než si systém sedne, nevyvíjeli tlak na občany, kteří nemohou sehnat respirátor adekvátního typu. Filtrační schopnost jedné roušky je menší než u respirátoru, použití dvou roušek je čistě empirický krok na doporučení epidemiologů, o něco to zvýší efekt,“ vysvětlil Blatný.

Příští týden dojde podle Blatného také k navýšení dodávek vakcín do dvou krajů – Karlovarského a Královéhradeckého, kde jsou uzavřené tři okresy, tedy Cheb, Trutnov a Sokolov.

Otevření škol od března platí

Zamýšlené otevření škol 1. března podle Blatného platí. Jak již avizoval, potřeba budou antigenní testy. „Podepsal jsem výjimku, která umožňuje nákup samotestovacích testů pro školy. Cestu k tomu, abychom umožnili pro plošné testování i vstup dalších testů, snad brzy najdeme,“ uvedl ministr.

Od 1. března mají být do očkování zapojeni praktičtí lékaři. „Bude to skrze centrální rezervační systém. Očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků bude také od 1. března umožněno. Chceme udělat vše pro to, abychom mohli začít vracet děti do škol,“ uvedl Blatný.

Ministr odmítl také tvrzení, že v Česku vakcíny leží ve skladech a čekají na využití. „Máme vyočkováno z vakcín 86 procent. Není pravda, že by vakcíny ležely ve skladech. Dojdou do Česka a jsou rozvezeny do krajů. Dodávky vakcíny AstraZeneca byly malé, tak byly zaváženy do jednoho místa v kraji. Pokud bychom na skladě neměli ani jednu vakcínu, tak bychom nemohli očkovat,“ prohlásil.

Hovořil i o tom, že testování před vstupem na hromadné akce může být řešením. „Do budoucna to chceme mít jako známku, jak se vracet k normálnímu životu,“ uvedl.

Prymula na fotbale? Negativní signál

Blatný se rovněž vyjádřil i ke včerejší návštěvě epidemiologa a exporadce premiéra Romana Prymuly na fotbalovém zápasu. Podle něj to není dobrý signál k veřejnosti. „Myslím, že lidé, kteří jsou na těchto pozicích a chtějí po národu, aby zůstal doma, a hovoří o tvrdých lockdownech, by měli jít příkladem. Z mého pohledu je to negativní signál k našim spoluobčanům. Nepovažuji to za správné," řekl ministr.

Fotbalového zápasu se účastnil i Jan Marounek, zástupce hlavní hygieničky, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví. „Dal jsem podnět státnímu tajemníkovi, jehož podřízeným je pan Marounek, aby situaci i s hlavní hygieničkou řešil,“ uvedl Blatný.

Ve čtvrtek laboratoře v Česku potvrdily 11 553 případů koronaviru, zhruba o 2500 víc než před týdnem. Nových případů nákazy je potřetí za sebou víc než 10 tisíc. Ve vážném stavu je s nemocí covid-19 v nemocnicích třetí den po sobě přes 1200 lidí, což jsou rekordní počty za dobu epidemie. Koronavirový index PES klesl k dnešku na 75 bodů ze sta, je tak těsně ve druhém nejpřísnějším čtvrtém stupni. Reprodukční číslo, které ukazuje kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, stouplo na 1,15 ze čtvrtečních 1,10.