Kvůli zpožděním a plánování výluk ale čelí Správa železnic a dopravci kritice cestujících. „V létě jsme chtěli jet s vnukem pendolinem. Místo plánových tří hodin cesty jsme ve vlaku strávili o hodinu více,“ postěžovala si třeba Petra Holá z Jesenicka.

Šest hodin zpožděné vlaky? Železničáři slíbili nápravu. Pozdě, míní strojvedoucí

Podle odborníků mohou za podobné situace právě výluky, které železničáři naplánují souběžně. Když se na objízdné trati stane mimořádná událost, přichází chaos. „Stejně jako na silnicích či dálnicích, i na železnici chybí při plánování koncepce,“ sdělil dopravní inženýr a bývalý ministr dopravy Petr Moos. To, že je výluk příliš a nebyly dobře rozplánované, tvrdí i další experti.

Správa železnic kritiku odmítá. Podle ní jízdní řády zohledňují dopady prací, navíc opravy a modernizace jsou nevyhnutelné a nutné pro budoucí komfort. Jejich rozplánování do více let by situaci nezlepšilo. „Namísto více než sedmi let se omezení soustředila do zhruba dvou a půl roku a začnou postupně ubývat. Letos skončí u Poříčan a Přerova, v polovině příštího roku se s dokončením úseku u Ústí nad Orlicí vrátí na koridor i dálkové spoje z odklonu přes Vysočinu,“ vysvětlil mluvčí správy. Zároveň dodal, že letos už nezačne žádná rekonstrukce či modernizace trati.

Situace přesto nezůstala bez odezvy. Správní rada v reakci na hodinová zpoždění vlaků rozhodla o změnách v systému odměňování vedení Správy železnic. Nově bude hodnoceno i na základě toho, jak vlaky dodržují jízdní řády.