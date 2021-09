Podle zástupce českého velvyslance v Islámábádu Antonína Hradilka sice pro horolezce dnes ráno vyrazila odlehčená helikoptéra bez dveří, ani ta je ale nebyla schopná vyzvednout, neboť se v dané výšce nemůže zastavit na místě. Ve vyjádření, které ČTK poskytlo české ministerstvo zahraničí, také diplomat uvedl, že horolezci se musí sami pokusit sestoupit do výšky 6000 metrů a že jim naproti na pomoc má vyrazit tým v čele se Sadžídem Alím Sadparou. To je syn slavného pákistánského horolezce Muhammada Alího Sadpary, který letos v únoru zahynul při pokusu o zimní výstup na K2. Původně byl členem skupiny stoupající na K2 i Sadparův syn, výstup ale ve vrcholové pasáži vzdal kvůli problémům s kyslíkovým přístrojem.

Horolezci minulý týden úspěšně zdolali 7788 metrů vysoký, velmi těžko dostupný vrchol Rakapoši v pátek, poté začali sestupovat do tábora. Později ale poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží. Díky satelitním telefonům byli však i nadále v kontaktu s rodinami a s úřady. V minulých dnech pátraly po horolezcích vrtulníky a v pondělí se záchranářům podařilo skupinu lokalizovat.

Novinář Vadží Haidir, který je na základně, odkud odlétají vrtulníky směrem k Rakapoši, ve zprávě zaslané ČTK po 15:00 SELČ napsal, že skupina je ve výšce asi 6200 metrů a sestupuje pomalu. Dostala nicméně dostatečné vybavení pro přežití - nový stan, jídlo, oblečení a komunikační zařízení. "Doufejme, že se do zítřka (do středy) dostanou pod 6000," dodal Haidir.

Horolezce zatím vrtulník nemohl vyzvednout kvůli příliš velké výšce a hlavně nevhodnému terénu pro přistání. Dnes jim alespoň dopravil lana, vodu, potraviny a léky a trojice zahájila sestup. Záchranáři doufali, že se horolezci stihnou dostat do 16:00 místního času (13:00 SELČ) na místo ve výšce 6000 metrů, kde je budou schopni vyzvednout pomocí vrtulníku. Podle některých zdrojů je toto místo ve výšce 5800 metrů.

Záchrana dvou českých horolezců a jejich pákistánského kolegy bude v Pákistánu pokračovat ve středu. Nestačili včas před setměním sestoupit na místo, odkud by je mohl vyzvednout vrtulník. ČTK o tom informoval pákistánský novinář, který situaci sleduje na místě. Trojice před čtyřmi dny uvázla v nadmořské výšce asi 6900 metrů při sestupu z hory Rakapoši.

