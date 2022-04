Jihoukrajinský Cherson je přístavní město při ústí Dněpru do Černého moře. Před válkou měl podle různých odhadů od 280 do 320 tisíc obyvatel.

Kříže, mrtvoly, rabování. Děsivé svědectví z Mariupolu rodina zachytila v deníku

Místní obyvatelé BBC řekli, že ruští vojáci neočekávali, že se ve městě budou konat proukrajinské demonstrace. Nyní vojáci na demonstracích střílí a dělají zátahy na ukrajinské vojáky, policisty, novináře, aktivisty a pracovníky ukrajinské tajné služby SBU.

Chybí inzulin i další léky

Minulý týden se u chersonské koncertní síně chystalo vaření boršče z kuřat z nedaleké drůbeží farmy, které kvůli válce dochází krmivo, a tak kuřata rozdává, než aby je pohřbívala.

"Díky těmto kuřatům a zelenině město žije. Jiné potraviny dovážet nedovolí," tvrdí místní obyvatelé podle BBC. Stěžují si na katastrofu s léky: chybí inzulín, pilulky proti bolesti, léky pro kardiaky i onkologické pacienty. Na dveřích lékáren visí seznamy, co vše chybí, které už čítají desítky položek.

Před třemi dny oblastní správa informovala, že ruské jednotky znemožnily příjezd do města 14 kamionů, které vezly do Chersonu maso, dětskou výživu a léky z Dnipropetrovské oblasti Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany se zdrželo vyjádření.

Vojáci při kontrolách podle místních prověřují mobilní telefony. Pokud se jim obsah chatů nelíbí, mobil zabaví. "Lidé v Chersonu neumějí dodržovat pravidla. Navíc jsou svobodomyslní a špatně přistupují k zákazům od okupantů," tvrdí jeden z obyvatel.

Zelenskyj odmítl ruská ultimáta. Kompromis by museli lidé schválit v referendu

Několik dní po ruském vpádu na Ukrajinu - když se ukázalo, že vojáci po civilistech nestřílí - tisíce obyvatel přišly na demonstraci s ukrajinskými vlajkami. Místní tvrdí, že ruští vojáci zpočátku vypadali zmateně a dokonce vystrašeně. Takové demonstrace "zjevně nečekali" a "všichni na ně křičeli, ať táhnou domů".

Někteří demonstranti citovali vojáky, kteří prý jim říkali "my jsme tu navždy" a "musíte si na to zvyknout" a kteří se prý divili, že lidé nechápou, že Rusové "jsou osvoboditelé".

Střelba během demonstrace

Toto pondělí vyšlo na hlavní náměstí Chersonu několik desítek lidí a příslušníci ruských sil podle očitých svědků použili ohlušující granáty a začali střílet do vzduchu. Na záběrech byla vidět krev a sanitka. Jeden člověk byl výstřelem zasažen do nohy. Skoro vzápětí ve městě vypnuli internet.

Ruské úřady se ke střelbě během demonstrace v Chersonu dosud nevyjádřily.

Kvůli ruským represím mnozí lidé odmítají hovořit. "Sorry, bojím se," odepsala zpravodaji BBC jedna z obyvatelek Chersonu. "Jako novinář nemohu vůbec vyjít z domu. Jakmile město ovládli okupanti, hned jsem změnil bydliště a zahodil všechny telefony. Den po mém odchodu mě hledali proruští aktivisté," řekl novinář Konstantin Ryženko.

Další logistické problémy? Část ruských vojáků utrpěla omrzliny, zní z Pentagonu

Ti, co zažili domovní prohlídky, si stěžují, že Rusové "převrátí vzhůru nohama celý dům a snaží se rozbít vše, co popadnou". Podle Ryženka jde o zastrašování.

Do bytů Rusové podle reportáže BBC často vtrhávají brzy ráno či v noci. Prošacovat a zadržet mohou lidi i na ulici. Nikdo nehovoří o mučení či bití. Místní tvrdí, že Rusové si vazební věznici zřídili v dřívější záchytce, kam nikoho nepouštějí.

Divný život v okupaci

Podle Ryženka ruská propaganda pokládala ruskojazyčný Cherson za proruské město, jakkoli po demonstracích pod ukrajinskými vlajkami je jasné, že je tomu jinak. Minulý týden na mítink na podporu Ruska podle novináře přišlo "70 lidí z celé oblasti": A tak Rusové zadržují aktivisty a novináře v naději, že volání "Cherson je Ukrajina" utichne.

Přímé výzvy k referendu o připojení k Rusku či o vytvoření "Chersonské lidové republiky" zatím nezazněly. "Straší ale na sociálních sítích, že na Krymu propustí všechny vězně a že je sem pustí krást a znásilňovat," tvrdí podle BBC Iryna, jedna z demonstrantek. "Moc doufáme, že nás brzy osvobodí," říká. "Čekáme, že až je odtud budou vyhánět, bude to nebezpečné (…), ale schováme se a přetrpíme to. Zatím je to takový divný život v okupaci."