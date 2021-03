Jeden z členů bezpečnostních složek řekl serveru ABC News, že policisté nejprve kolem 14:30 místního času (21:30 SEČ) reagovali na zprávy ohledně střelby na parkovišti supermarketu. Když dorazili na místo, začal na ně podezřelý střílet z pušky. Jedním z prvních zasahujících policistů byl i 51letý Eric Talley, otec sedmi dětí, který při přestřelce zemřel.

Podle výpovědi některých svědků pak střelec vstoupil do obchodu a beze slova začal střílet do lidí. Návštěvníci supermarketu si lehali na zem nebo utíkali do zadní části obchodu a ukrývali se v jeho zázemí.

Na místo činu rychle dorazili další policisté, hasiči i sanitky, rychle přijela rovněž státní jednotka rychlého nasazení (SWAT), která následně pronikla do supermarketu.

O něco později policisté z místa vyvedli spoutaného muže se zakrvácenou nohou, který neměl boty ani tričko, jen krátké kalhoty. Zástupci policie a státního zástupce na tiskové konferenci odmítli potvrdit, zda se jednalo o podezřelého. Útočník podle amerických médií použil samonabíjecí útočnou pušku AR-15.

Policie zatím nezveřejnila příliš mnoho detailů, brzy se však očekává tisková konference, na níž potvrdí celkový počet obětí útoku, až se je podaří všechny identifikovat a kontaktovat jejich příbuzné. Místní činitelé dodali, že ohledávání takto rozsáhlého místa činu bude trvat několik dní. Do kauzy se na žádost místní policie zapojil také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

V doprovodu policejních aut

Z místa činu po setmění odjela ambulance s tělem zemřelého policisty Talleyho, kterou na cestě doprovázely desítky policejních, hasičských aut a sanitek se zapnutými majáky.

"Dnes jsme spatřili, jak vypadá zlo," napsal v prohlášení zveřejněném na twitteru guvernér Colorada Jared Polis. "Truchlím společně se všemi členy naší komunity a se všemi obyvateli Colorada," dodal.

O střelbě byli informováni americký prezident Joe Biden i ministr spravedlnosti Merrick Garland, uvedli jejich mluvčí. Biden v polovině února vyzval Kongres, aby omezil oběh střelných zbraní, připomněla agentura AFP.