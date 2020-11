Když si dovolil francouzský prezident Emmanuel Macron otevřeně zkritizovat islamismus a jeho teroristické praktiky, muslimský svět se vzbouřil. Macron tak přitom jen reagoval na rituální vraždu francouzského učitele dějepisu Samuela Patyho.

Tomu sťal hlavu na ulici poblíž školy, v níž svým žákům Paty v rámci výuky o svobodě slova mimo jiné ukazoval i celosvětově známé karikatury proroka Mohameda z dílny satirického francouzského časopisu Charlie Hebdo, právě islamistický extrémista.

A redakci Charlie Hebdo doslova vystříleli před necelými šesti lety dva rovněž zfanatizovaní muslimové. Tehdy na místě zůstalo 12 mrtvých. Dnes přibyli další mrtví. Tentokrát v Nice. V kostele muslimský fanatik zavraždil tři lidi a jednomu z nich opět dekapitoval hlavu.

Muslimský svět se na prezidentova slova dívá jinak. Nevidí v nich snahu o boj se šílenci, ale podporu zneuctění nejdůležitějšího prvku jejich náboženství. Olej do ohně přilil v posledních dnech především turecký prezident Recep Erdogan. Ten při svém projevu rovnou Macronovi navrhnul, aby se nechal psychiatricky vyšetřit, když má problém s odlišnými náboženskými skupinami ve své zemi.

Erdogan přilil olej do ohně

Paříž poté ihned odvolala svého velvyslance z Ankary. Zároveň ale Erdogan vyzval muslimský svět, aby bojkotoval vše francouzské: od sýrů až po kosmetiku. Podle France24 je na arabských sociálních sítích velmi sdílená akce s názvem Prorok je naše červená čára, kde jsou Araby sdíleny fotografie regálů v obchodech bez francouzského zboží.

„Je proti nám veden lynč, stejný jako proti Židům před druhou světovou válkou,“ citovala France24 Erdogana. K Turecku, našemu spojenci v NATO, se přidaly další hlavy států. Z Pákistánu, Maroka, nezapomněli se vyjádřit vysocí političtí činitelé Íránu, Kataru či Kuvajtu.

Podle pákistánského premiéra Imrana Khana se ze strany Macrona jedná o „útok na islám“. A myslí si to i obyčejný arabský svět. Ten zareagoval nejenom výzvou na sociálních sítích k bojkotu francouzských výrobků, ale vyrazil i do ulic. A to v hojné a vyexcitované míře, pálíc francouzské i americké vlajky a skandujíc Smrt Francii apod.. Boj se vede i na internetu, kde některé francouzské úvodní stránky překryly jiné s nápisy: Smrt Fracii. Vítězství islámu a Mohamedovi apod.

V této rozjitřené atmosféře došlo k dalšímu útoku islamistického fanatika. „Co je moc, to je moc. Je čas, aby Francie přitvrdila a vymýtila ze svého území islamo-fašismus,“ prohlásil starosta Nice Christian Estrosi na svém Twitteru.

Francie tak bojuje na dvou velmi žhavých frontách. Kromě boje s terorismem má problémy i na covidové frontě. Po jednodenním poklesu se nárůst nově infikovaných i mrtvých vrátil na rostoucí trajektorii. Země je jednou z nejvíce koronavirem postižených na světě.