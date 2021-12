Jak Čechoslováci pomohli uhájit Tobrúk. V šíleném pekle zabíjely střely i počasí

Byla to rozhodující chvíle. Právě před 80 lety, ve čtvrtek 27. listopadu 1941, prolomila novozélandská divize poprvé obležení libyjského přístavního města Tobrúk. Německý polní maršál Erwin Rommel se ale záhy pokusil vrazit do vzniklého koridoru tankový klín. Kdyby uspěl, mohlo to znamenat zkázu i pro československé vojáky. Ale neuspěl.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dělostřelci 11. československého pěšího praporu – Východního hájící Tobruk, podzim 1941 | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo, https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain