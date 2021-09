Počasí na ostrově se již zlepšuje a jakmile to bude možné, zdravotníci začnou s přesuny raněných. Na převoz vrtulníkem podle Sky tg24 čeká pacient se zlomeninou obratle.

Dva lidé zemřeli a devět se zranilo poté, co malý italský ostrov Pantelleria ve Středozemním moři zasáhlo tornádo. Obě oběti, 86letého obyvatele ostrova a hasiče mimo službu, zastihlo tornádo při řízení auta. Vír je vynesl do vzduchu a auta pak prudce dopadla na zem. Zranění, z nichž čtyři jsou ve vážném stavu, byli údajně také účastníky dopravních nehod způsobených silným větrem, píše agentura ANSA.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.