I když to vypadá jen jako únik nehotového dokumentu, ve skutečnosti je to nejspíš definitivní. Evropská komise 22. prosince, jak původně oznámila, sice nezveřejnila oficiálně své rozhodnutí o tom, zda jsou zemní plyn a jádro považovány za ekologické zdroje. To se nicméně dostalo ven jinými cestami.

Deník Financial Times otisknul připravovaný dokument na začátku nového roku a způsobil tím bouři v mnoha evropských metropolích. V rámci rozhodnutí, kterému se říká „taxonomie“, totiž jak zemní plyn, tak atomovou energetiku připustil jako Unií přechodně podporované zdroje energie.

Především pro jádro je to velké a přelomové vítězství. Celkově jde ale o kompromis mezi „jadernou Francií a plynovým Německem“, který naplňuje slova šéfredaktorky Euractivu Anety Zachové: „Taxonomie bude zveřejněna, až se mezi sebou Francie a Německo dohodnou na kompromisu.“

Francie v čele Unie nabízí obchod: atom za migranty

I když Evropská komise po úniku dokumentu uvedla, že oficiální stanovisko bude zveřejněno až po 12. lednu a budou se k němu moci vyjádřit státy EU i Evropský parlament, ve skutečnosti je nejspíš hotovo.

V případě taxonomie se totiž jedná o takzvaný delegovaný akt. To znamená, že odmítnutí verdiktu Bruselu je velmi složité. Jak uvádí Evropská komise, muselo by to udělat nejméně dvacet členských států zastupujících alespoň 65 procent obyvatel Unie. Evropský parlament by pak musel odmítnout rozhodnutí většinou, tedy 353 poslanců. A to celé stihnout maximálně během příštího půl roku.

„Pro Českou republiku je zcela zásadní, že jádro a plyn budou mezi EU podporovanými zdroji. Protože jádro je pro nás jednou z cest, jak mít energetiku dlouhodobě udržitelnou i v příštích desetiletích. A zemní plyn je pro nás cestou, jak se v reálné době zbavit uhlí pro výrobu elektřiny a tepla,“ uvádí zvláštní velvyslanec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška.

Podle něj je dokument, který uniklz Evropské komise kompromis, ale ve výsledku velmi výhodný pro Česko. „Je to obrovský úspěch pro jádro. Když v minulých letech čeští premiéři Mirkem Topolánkem počínaje říkali, že jádro by mělo zůstat mezi povolenými zdroji energie, byli často ve velké menšině,“ řekl Bartuška pro Český rozhlas. „To zásadní je, že Evropská unie jako celek říká, že jádro může zůstat v (energetickém) mixu. Žádný unijní dokument dosud nechtěl o jádru ani hovořit,“ uvádí Bartuška. S tím, že dočasné povolení jádra jako podporovaného zdroje na příštího čtvrt století je pro atomové elektrárny nadějné a může se navícv budoucnu podle aktuální situace prodloužit.

To, co jedna část Evropy oslavuje, však vyvolalo velice tvrdý odpor v jiných zemích Unie. Oficiálně i v Německu. „Pozice německé vlády k jaderné energetice se nemění. Nadále je přesvědčena o tom, že jádro nelze považovat za udržitelný zdroj energie,“ uvedla spolková vláda.

Zezelenání Evropy. Nepříjemný český úkol v čele EU

Na druhou stranu ale spolkový kabinet obhajuje podobně problematický zemní plyn. „Zemní plyn je pro německou vládu důležitou překlenovací technologií na cestě ke klimatické neutralitě na pozadí vyřazování jaderné energetiky a výroby elektřiny z uhlí,“ dodal spolkový kabinet. Německo sice nebude pro taxonomii o jádru hlasovat, ale také nepodá žalobu, jak se to chystá udělat ještě více antijaderné Rakousko. Podle Václava Bartušky je však oznámení Vídně o podání žaloby přiznáním toho, že se v EU nenajde dost hlasů na přehlasování stanoviska Bruselu.

Dukovany poslední?

Nespokojenost se však ozvala i z druhé strany. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš je nespokojen s dočasností podpory jádra. „V oblasti jádra by přijetí návrhu znamenalo, že plánovaný blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem,“ tvrdí Beneš. Jiní čeští energetici zase nesouhlasí s tím, že do plynových zdrojů, v Česku hlavně tepláren, se má přimíchávat už za několik let ve velkém množství vodík.