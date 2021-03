Na začátek zajímavost: právě penězům EU a jejím doporučením Česku vděčí mnohé české rodiny za to, že jejich děti mají místo ve školkách. Možná si ještě pamatujete na masové rušení jeslí a školek v devadesátých letech. Aby opět (a na lepší úrovni) vznikaly, EU doporučovala Česku dlouhá léta, navíc poskytla i peníze – mimo jiné i proto, aby se ženy, které chtějí, mohly brzy vrátit na trh práce a neriskovaly ztrátu kvalifikace.

Učitel. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Jak a kde se k penězům dostat? V tuto chvíli je například vypsaná výzva pro mateřské a základní školy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podávat lze žádosti na aktivity zaměřené na profesní rozvoj pedagogů i na zvyšování kvality vzdělávání ve školkách a školách. Čas máte do sice do června, ale neváhejte, protože granty budou udělovány jen do vyčerpání alokace.